Dacia Bigster a 189 euro al mese: tutti i dettagli dell’offerta di finanziamento

Centottantanove euro al mese per portarsi a casa un SUV ibrido con motorizzazione da 155 cavalli, schermo touchscreen da 10,1 pollici e powertrain elettrificato: è questa la proposta che Dacia ha messo sul tavolo per il Bigster Hybrid 155, con un’offerta di finanziamento valida fino al 31 agosto 2026. La formula della Dacia Bigster a 189 euro mensili ha attirato l’attenzione di molti potenziali acquirenti, ma come accade spesso in questi casi, il prezzo mensile è solo una parte dell’equazione. Comprendere la struttura completa del piano finanziario è indispensabile per valutare se si tratta davvero dell’opportunità che sembra.

Il Bigster Hybrid 155: il modello al centro dell’offerta

Prima di entrare nei numeri del finanziamento, vale la pena inquadrare il veicolo. Il Dacia Bigster è un SUV ibrido che si colloca nella fascia media del mercato, con un design moderno e interni spaziosi pensati per rispondere alle esigenze di famiglie e professionisti. La versione Hybrid 155 è equipaggiata con un powertrain elettrificato e dispone di un sistema di infotainment con schermo touchscreen da 10,1 pollici, un elemento che in questo segmento di prezzo rappresenta ancora un valore aggiunto apprezzabile.

Sul fronte ambientale, le emissioni di CO₂ della versione Hybrid 155 si attestano tra 104 e 137 g/km, un intervallo che riflette la variabilità legata alle diverse configurazioni e condizioni di utilizzo. Non si tratta di un veicolo a zero emissioni, ma il powertrain ibrido garantisce consumi contenuti rispetto ai motori termici tradizionali di pari cilindrata. Il listino della gamma Bigster parte da 24.800 euro, un prezzo di ingresso che posiziona il modello in modo competitivo rispetto alla concorrenza nel segmento dei SUV compatti ibridi.

Come funziona la Dacia Bigster a 189 euro al mese

L’offerta da 189 euro al mese per la Dacia Bigster Hybrid 155 è strutturata secondo un piano di finanziamento rateale con anticipo e maxi-rata finale, una formula sempre più diffusa nel settore automotive che consente di abbassare significativamente l’importo della rata mensile a fronte di un esborso iniziale e di una quota residua da saldare al termine del contratto.

Nel dettaglio, le condizioni dell’offerta prevedono:

Un anticipo di 7.260 euro da versare al momento della firma del contratto;

da versare al momento della firma del contratto; 36 rate mensili da 189 euro ciascuna;

da 189 euro ciascuna; Una rata finale di 18.752 euro , con possibilità di restituzione del veicolo in alternativa al pagamento;

, con possibilità di restituzione del veicolo in alternativa al pagamento; Un TAN del 4,99% e un TAEG del 6,04%.

Il meccanismo è quello del cosiddetto finanziamento con valore futuro garantito, noto anche come leasing finanziario o “balloon”: al termine dei tre anni, l’acquirente può scegliere se pagare la maxi-rata e diventare proprietario definitivo del veicolo, oppure restituirlo al concessionario. Questa seconda opzione è particolarmente apprezzata da chi preferisce rinnovare frequentemente l’auto senza dover gestire la rivendita del vecchio mezzo.

Cosa significa il TAEG al 6,04%

Il TAN — Tasso Annuo Nominale — al 4,99% indica il costo puro del denaro prestato, mentre il TAEG — Tasso Annuo Effettivo Globale — al 6,04% rappresenta il costo complessivo del finanziamento, includendo eventuali spese accessorie. La differenza tra i due tassi, pari a poco più di un punto percentuale, è un indicatore utile per confrontare questa proposta con altre offerte presenti sul mercato. In un contesto in cui i tassi di interesse sono rimasti su livelli elevati rispetto al decennio precedente, un TAEG al 6,04% si colloca in una fascia di costo moderata per il credito al consumo automotive.

È importante ricordare che il costo totale dell’operazione, sommando anticipo, rate mensili e rata finale, supera significativamente il prezzo di listino: si tratta di una caratteristica strutturale di qualsiasi finanziamento, non di una specificità di questa offerta in particolare. La valutazione deve quindi tenere conto del valore percepito dalla dilazione nel tempo, oltre che del confronto con l’acquisto in contanti o con altre forme di credito.

L’offerta alternativa a 230 euro al mese

Il mercato della Dacia Bigster non si esaurisce nella proposta da 189 euro mensili. Attraverso altri concessionari è disponibile un piano di finanziamento alternativo che prevede una rata da 230 euro al mese, con condizioni sensibilmente diverse: il TAN in questo caso sale al 7,25% e il TAEG raggiunge l’8,71%, valori che rendono questa seconda opzione più onerosa in termini di costo del credito.

Immagine generata con AI

Il confronto tra le due offerte è illuminante: la differenza di 41 euro mensili tra le due rate può sembrare contenuta, ma il divario si amplifica considerando il TAEG, che nella seconda proposta è superiore di quasi tre punti percentuali. Chi ha la possibilità di accedere all’offerta con TAEG al 6,04% — quella da 189 euro — si trova di fronte a condizioni di finanziamento oggettivamente più favorevoli, a parità di veicolo acquistato.

Questo scenario a due velocità riflette una dinamica comune nel settore: le offerte promozionali più vantaggiose sono spesso legate a specifici periodi temporali, a determinati concessionari o a condizioni particolari, e non sempre sono accessibili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo, prima di sottoscrivere qualsiasi contratto, è consigliabile confrontare le proposte disponibili nella propria area geografica e verificare le condizioni aggiornate direttamente sul sito ufficiale di Dacia Italia.

Scadenza al 31 agosto 2026: perché il tempo conta

L’offerta da 189 euro al mese per la Dacia Bigster è valida fino al 31 agosto 2026, una scadenza che introduce un elemento di urgenza nella valutazione. Mancano meno di due mesi alla chiusura della promozione, un arco di tempo sufficiente per raccogliere informazioni e confrontare le alternative, ma non abbastanza da permettere un’attesa prolungata.

Nel settore automotive, le offerte di fine estate spesso coincidono con i saldi di fine anno del modello precedente o con l’arrivo di nuove versioni, ma in questo caso non ci sono elementi verificati che indichino cambiamenti imminenti alla gamma Bigster. La scadenza del 31 agosto va quindi letta come un termine contrattuale dell’iniziativa commerciale, non necessariamente come il segnale di un’evoluzione del prodotto.

Per chi sta valutando l’acquisto di un SUV ibrido nel segmento di prezzo tra i 24.000 e i 30.000 euro, il Bigster rappresenta comunque un punto di riferimento interessante nel panorama attuale. Secondo le informazioni disponibili su Novacar, il modello combina un design contemporaneo con motorizzazioni elettrificate a un prezzo di ingresso che rimane tra i più competitivi della categoria.

Cosa valutare prima di firmare

Un’offerta strutturata come quella della Dacia Bigster a 189 euro richiede una lettura attenta di tutti i parametri, non solo della rata mensile. Ecco i punti chiave da tenere presenti:

L’anticipo di 7.260 euro è un esborso immediato che riduce la liquidità disponibile e deve essere considerato parte integrante del costo dell’operazione;

è un esborso immediato che riduce la liquidità disponibile e deve essere considerato parte integrante del costo dell’operazione; La rata finale da 18.752 euro è la componente più rilevante del piano: chi sceglie di acquistare il veicolo al termine del contratto deve essere in grado di sostenere questo importo, eventualmente con un nuovo finanziamento;

è la componente più rilevante del piano: chi sceglie di acquistare il veicolo al termine del contratto deve essere in grado di sostenere questo importo, eventualmente con un nuovo finanziamento; La facoltà di restituzione è un’opzione, non un obbligo: il suo esercizio dipende dalle condizioni del veicolo e dagli accordi contrattuali specifici;

è un’opzione, non un obbligo: il suo esercizio dipende dalle condizioni del veicolo e dagli accordi contrattuali specifici; Il TAEG al 6,04% è il parametro più affidabile per confrontare questa offerta con altre proposte di credito al consumo;

è il parametro più affidabile per confrontare questa offerta con altre proposte di credito al consumo; Le emissioni tra 104 e 137 g/km possono influenzare eventuali incentivi fiscali o restrizioni alla circolazione nelle zone a traffico limitato di alcune città italiane.

Il posizionamento di Dacia nel mercato italiano

Dacia, parte del Gruppo Renault, ha costruito negli ultimi anni una presenza solida nel mercato italiano proprio grazie a una politica di prezzo aggressiva abbinata a dotazioni sempre più ricche. Il Bigster rappresenta uno dei modelli più ambiziosi del marchio, pensato per competere in un segmento — quello dei SUV compatti ibridi — dove la pressione competitiva è elevata e i consumatori italiani mostrano una sensibilità crescente verso le motorizzazioni elettrificate.

La formula del finanziamento con rata mensile bassa e maxi-rata finale è diventata lo strumento privilegiato per rendere accessibili veicoli con prezzi di listino superiori ai 20.000 euro. Funziona perché abbassa la percezione del costo mensile, ma richiede una pianificazione finanziaria attenta da parte dell’acquirente. In questo senso, l’offerta della Dacia Bigster a 189 euro è coerente con le pratiche commerciali del settore e non presenta elementi anomali rispetto agli standard di mercato.

Chi decide di cogliere questa opportunità entro il 31 agosto 2026 si troverà davanti a una scelta concreta: un SUV ibrido moderno, con emissioni contenute e tecnologia a bordo, a condizioni di accesso mensile tra le più basse del segmento. La variabile determinante, come sempre in questi casi, non è la rata mensile ma la capacità di gestire l’intero piano finanziario — anticipo, rate e quota finale — con consapevolezza e senza sorprese.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.