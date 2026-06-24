Ztl di Roma, il Campidoglio stringe sui permessi disabili e cancella 35mila autorizzazioni sospette dagli archivi degli accessi ai varchi. La misura riguarda soprattutto i contrassegni collegati a più targhe, finiti nel mirino per possibili usi impropri. L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè li ha definiti i casi dei “furbetti delle triple targhe”: un’espressione netta, che riassume il problema. Un permesso nato per garantire libertà di movimento a chi ne ha diritto poteva, in alcuni casi, diventare un lasciapassare per più auto.

Archivi ripuliti: perché il Comune ha cancellato 35mila autorizzazioni

La cancellazione di 35mila permessi disabili non arriva da un blitz isolato, ma da una revisione degli archivi che regolano gli ingressi nella Ztl di Roma. Il Comune ha controllato le autorizzazioni legate ai contrassegni e ha eliminato quelle considerate sospette, scadute, duplicate o non più in linea con le regole attuali. In una città con varchi elettronici sempre sotto pressione, non è solo una questione di carte.

Ogni permesso non corretto può voler dire un ingresso in più, una deroga fuori controllo, una falla che, moltiplicata per migliaia di casi, pesa sulla gestione del traffico. La stretta punta a distinguere i diritti veri dagli abusi. Il messaggio del Campidoglio è chiaro: il contrassegno disabili resta uno strumento di tutela, ma deve essere legato a dati aggiornati, verificabili e riconosciuti correttamente dal sistema dei varchi.

Targhe multiple, il punto critico: così un solo contrassegno apriva la Ztl a più auto

Il nodo più delicato è quello delle targhe multiple abbinate allo stesso contrassegno. In teoria, collegare più veicoli può essere necessario: una persona con disabilità può essere accompagnata da familiari diversi, usare auto differenti, affidarsi a un caregiver o a un mezzo non sempre uguale. Nella pratica, però, il meccanismo ha lasciato spazio agli abusi. Con un solo tagliando, secondo quanto emerso, potevano entrare nella Ztl più vetture, anche quando il titolare del permesso non era a bordo o non c’entrava con quello spostamento. Da qui la formula usata da Patanè, “triple targhe”, per indicare il corto circuito tra una deroga pensata per una persona e l’uso allargato del beneficio ad auto che non ne avrebbero diritto.

A Roma, un’autorizzazione per il centro storico, Trastevere, Testaccio e le altre zone controllate dai varchi vale tempo, comodità e spesso anche soldi risparmiati. Per questo il Comune ha deciso di rimettere mano al rapporto tra contrassegno, targa e accesso effettivo. Non si tratta di togliere flessibilità a chi ne ha bisogno, ma di evitare che quella flessibilità diventi un pass permanente per familiari, amici o conoscenti.

Varchi sotto controllo: dati incrociati e regole più strette sugli accessi

La stretta passa anche da controlli più puntuali sugli incroci dei dati. Gli uffici comunali e i sistemi che gestiscono i varchi devono dialogare meglio, così da verificare più rapidamente la validità dei contrassegni, la corrispondenza delle targhe e la presenza di eventuali anomalie. A Roma, dove le autorizzazioni alla mobilità sono tante e spesso stratificate nel tempo, la qualità degli archivi non è un dettaglio. È la base che permette ai controlli di funzionare davvero.

Se un permesso resta registrato anche quando non dovrebbe, se una targa rimane collegata a un titolo non più valido, il varco elettronico continua a riconoscere un diritto che forse non esiste più. La bonifica delle 35mila autorizzazioni serve proprio a ridurre questa distanza tra banca dati e realtà. Le nuove regole dovranno chiarire chi può entrare, con quale veicolo e a quali condizioni, evitando automatismi troppo larghi. Il Campidoglio si muove però su un terreno sensibile: una stretta troppo rigida rischia di creare problemi anche a chi usa il permesso in modo corretto. La differenza la farà la precisione dei controlli: più severi contro gli abusi, ma abbastanza rapidi da non trasformare un diritto in una corsa a ostacoli.

Permessi regolari e residenti: cosa cambia davvero dopo la stretta

Per chi ha un permesso regolare, la stretta non dovrebbe significare la perdita del diritto di accesso alla Ztl di Roma. Il punto sarà tenere in ordine le informazioni: contrassegno valido, targa corretta, scadenze rispettate e comunicazioni aggiornate con gli uffici competenti. Le persone con disabilità e le famiglie che le accompagnano potrebbero dover fare più attenzione a questi passaggi. È il prezzo, non sempre comodo, di un sistema che prova a ripulirsi dagli usi impropri senza colpire chi della deroga ha davvero bisogno.

Anche per i residenti l’effetto può farsi sentire: meno autorizzazioni sospette vuol dire meno ingressi non giustificati nelle zone più congestionate, con possibili ricadute sul traffico locale e sulla vivibilità delle strade interne. Nessuno si aspetti una rivoluzione da un giorno all’altro, perché 35mila cancellazioni pesano prima sugli archivi che sull’asfalto. Ma il segnale politico è netto: la stagione dei permessi larghi, tollerati o dimenticati nei database, sembra avviarsi alla fine. La credibilità della misura dipenderà dalla continuità dei controlli. Una bonifica annunciata fa notizia; una manutenzione costante degli archivi può cambiare davvero il modo in cui Roma governa i suoi varchi.