Dentro la nuova sala operativa dei vigili del fuoco di Roma c’è una Capitale che prova a rispondere prima e meglio alle emergenze. La struttura del comando provinciale di via Genova, inaugurata nel pomeriggio di lunedì 22 giugno, cambia passo: non più soltanto telefoni, mappe e squadre da inviare, ma collegamenti video, comunicazioni più solide e strumenti pensati per una città complicata, fatta di traffico, cantieri, metropolitane, eventi, palazzi storici e periferie lontane. La nuova sala operativa vigili del fuoco Roma, intitolata a Marco Faggioli, sostituto direttore antincendio capo, diventa così il punto da cui leggere l’emergenza mentre accade. Perché è qui che arriva il primo allarme. Ed è da qui che parte la risposta.

Dalla chiamata al coordinamento: il cuore delle emergenze romane cambia passo

Il comandante provinciale Adriano De Acutis l’ha chiamata il cuore dell’organizzazione del comando di Roma. Una definizione semplice, ma precisa. Ogni richiesta dei cittadini, ogni incendio, crollo, incidente stradale o intervento tecnico urgente passa da qui, da una prima valutazione che deve essere rapida e concreta. In quei minuti si decide molto: quali mezzi mandare, quali squadre attivare, se servono competenze particolari, se coinvolgere altri enti, se l’emergenza rischia di allargarsi.

La nuova sala, però, non si limita a ricevere chiamate. Diventa una vera cabina di regia, dove arrivano dati, comunicazioni e immagini. De Acutis ha insistito su un punto: la tecnologia non prende il posto degli operatori, ma li aiuta a lavorare meglio. Una telefonata concitata può lasciare zone d’ombra. Una strada può essere difficile da raggiungere. Un incendio può essere diverso da come viene raccontato nei primi secondi. Avere informazioni in più, anche video, significa ridurre l’incertezza e mandare le squadre con indicazioni più precise.

C’è poi il valore della memoria. Intitolare la sala a Marco Faggioli lega il rinnovamento tecnologico alla storia interna del Corpo. Non è solo una scelta formale. Nei vigili del fuoco esperienza, procedure e nuovi strumenti devono stare insieme. Un sistema può aiutare, certo. Ma serve sempre una catena operativa capace di capirlo e usarlo senza perdere tempo.

Telecamere in metro e radio in galleria: le nuove tecnologie in campo

La novità più evidente riguarda i collegamenti con le telecamere delle stazioni della metropolitana. A Roma non è un dettaglio. La metro attraversa punti affollati, banchine sotterranee, scambi complessi e gallerie dove anche un principio d’incendio, un guasto o un malore possono cambiare scenario in pochi minuti. Vedere quello che sta succedendo, senza affidarsi solo al racconto di chi chiama, permette alla sala di capire meglio la situazione e dare indicazioni più utili alle squadre in arrivo.

Accanto alle immagini c’è il nodo delle comunicazioni. I nuovi sistemi radio per le gallerie servono a mantenere il contatto anche dove il segnale, spesso, può indebolirsi o sparire. Negli interventi sottoterra non basta arrivare sul posto. Bisogna poter parlare, aggiornare, chiedere rinforzi, cambiare piano se la situazione peggiora. Un operatore isolato, anche per pochi minuti, diventa un rischio per sé e per tutta la squadra.

Il lavoro combinato di video e radio avvicina la sala a una gestione in tempo reale degli interventi. Gli operatori possono seguire alcuni scenari, coordinare l’accesso dei mezzi, avvisare le squadre su ostacoli o criticità, tenere sotto controllo spostamenti in zone difficili. Non è una rivoluzione da mostrare in televisione. È qualcosa di più concreto: nei soccorsi, spesso, la differenza la fa l’informazione giusta al momento giusto. O la decisione di mandare subito una squadra in più.

Grandi eventi, incendi e Giubileo: perché Roma punta su una regia più rapida

Roma non è una città semplice da gestire. È vasta, piena di storia, attraversata ogni giorno da turisti, cortei, concerti, eventi religiosi, partite e manifestazioni. E poi c’è il traffico, che può allungare i tempi di arrivo anche quando ogni minuto pesa. Il prefetto Lamberto Giannini, presente all’inaugurazione, ha richiamato il lavoro svolto durante il Giubileo, negli incendi e nelle emergenze più complesse che hanno riguardato Roma e provincia. È il quadro che spiega perché una sala più moderna non sia un lusso, ma una necessità.

De Acutis ha indicato anche un altro punto: la possibilità di avere un occhio diretto sugli eventi cittadini, dai grandi concerti alle manifestazioni. Non vuol dire trasformare la sala operativa in un centro di controllo generico. Vuol dire avere informazioni utili quando migliaia di persone si concentrano nello stesso posto. Piazza del Popolo, Circo Massimo, Fori, stadi, basiliche e stazioni sono luoghi diversi, ma con un problema comune: quando qualcosa va storto, capire subito cosa sta accadendo fa la differenza.

Il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, Attilio Visconti, ha parlato di un’evoluzione più ampia del Corpo, non legata solo agli strumenti. Cambiano le città, cambiano i rischi, cresce il bisogno di coordinare soggetti diversi. Un incendio in un’autorimessa, un albero caduto dopo un temporale, un’esplosione in un appartamento del centro storico o un’emergenza in metropolitana non si affrontano allo stesso modo. Una regia più rapida aiuta a mettere subito in fila le priorità, evitando risposte uguali per situazioni che uguali non sono.

Il modello Capitale: investimenti e rinnovo nazionale delle sale operative dal 2027

La sala romana viene indicata anche come modello per il resto del Paese. Il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ha parlato di un piano di rinnovo che, tra 2027 e 2031, dovrebbe riguardare circa cinquanta sale operative sul modello della Capitale, con investimenti superiori ai 40 milioni di euro. La cifra conta. Ma conta soprattutto la direzione: portare strumenti più avanzati dentro strutture che ogni giorno trasformano le richieste dei cittadini in interventi sul campo.

Quando si parla di sale operative moderne, il rischio è pensare solo a schermi, postazioni e apparati. In realtà il punto è far dialogare tutto: personale, procedure, banche dati, reti radio, immagini, geolocalizzazione e rapporti con gli altri enti. Roma, per dimensioni e complessità, è un banco di prova naturale. Se un sistema funziona qui, tra metropolitane, eventi internazionali, quartieri densissimi e zone periferiche difficili da raggiungere, può dare indicazioni utili anche ad altri comandi.

Il senso dell’intervento sta in una frase: dare ai vigili del fuoco strumenti migliori per proteggere cittadini e territorio. Dietro, però, ci sono investimenti, formazione, manutenzione, aggiornamenti e scelte organizzative che non finiscono con il taglio del nastro. Una sala operativa vive davvero alle tre di notte, quando arriva una chiamata confusa, quando un temporale abbatte alberi in più quartieri, quando un treno si ferma in galleria o quando un incendio obbliga a decidere in fretta.

La nuova sala di Roma racconta quindi una fase diversa del soccorso pubblico: meno affidata alla sola esperienza del singolo operatore, più sostenuta da una regia tecnologica condivisa. L’esperienza resta decisiva. Ma ora può vedere meglio, comunicare meglio e scegliere prima. In una città come Roma, può voler dire non inseguire l’emergenza, ma governarla.