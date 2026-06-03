A Roma, negli ultimi giorni, si sono messi in fila tre casi che hanno riportato sotto i riflettori il tema dei controlli nella pubblica amministrazione. Dalle forze dell’ordine al trasporto pubblico, fino alla sanità, il filo è sempre lo stesso: la tenuta dei meccanismi interni che dovrebbero far rispettare le regole e garantire servizi ai cittadini. Sul tavolo ci sono la condanna di un agente per 64 certificati medici falsi, il caso di un supervisore Atac accusato di sottrarsi ai controlli e un’indagine su 89 tra medici e impiegati per presunte irregolarità sui cartellini.

Poliziotto condannato, il peso di 64 certificati medici falsi

Il primo caso riguarda un poliziotto condannato per aver presentato, stando a quanto emerge dagli atti giudiziari richiamati dalla stampa romana, 64 certificati medici falsi. A colpire è prima di tutto il numero dei documenti contestati. Ma pesa anche il ruolo dell’imputato: un appartenente alle forze di polizia, cioè a chi dovrebbe far rispettare la legge. Ed è proprio qui che si riapre una domanda che a Roma torna puntuale: quanto funzionano davvero i controlli interni, se un comportamento irregolare va avanti nel tempo senza essere fermato subito?

Al di là della condanna, non tutti i dettagli sulla sequenza dei fatti sono stati resi pubblici. Resta però il punto centrale: l’uso di certificati medici falsi per giustificare assenze dal servizio. Un meccanismo che, se confermato nei suoi passaggi essenziali, non pesa solo sui conti. Ha effetti diretti sui turni, sul carico dei colleghi e sulla fiducia di chi si aspetta uffici e presìdi presenti sul territorio.

Atac, il supervisore che dribbla i controlli e le crepe nella vigilanza

Il secondo fronte tocca Atac, e quindi un servizio che a Roma incide ogni giorno sulla vita di migliaia di persone tra metropolitana, bus e stazioni. Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, un supervisore avrebbe evitato i controlli in metropolitana per interessi personali o comunque per ragioni estranee al corretto svolgimento del suo incarico. I contorni completi della vicenda dovranno essere chiariti, ma il nodo amministrativo è già evidente.

Se una figura chiamata a fare vigilanza si sottrae ai propri compiti, il problema non è solo del singolo. Riguarda tutta la catena dei riscontri: i turni, le verifiche, la possibilità di ricostruire davvero chi ha fatto cosa. In una rete complicata come quella del trasporto pubblico romano, basta una falla per allargare gli effetti: meno controlli, meno presidio, procedure che si allentano. E nelle stazioni, tra tornelli, banchine e corridoi, i viaggiatori lo capiscono subito.

Sanità nel mirino, 89 indagati e un danno da mezzo milione

Il capitolo più pesante, almeno nei numeri, riguarda la sanità. La procura, per quanto emerso finora, ha aperto un’indagine su 89 tra medici e impiegati del comparto sanitario per un presunto uso irregolare dei cartellini. La cifra contestata è alta: si parla di circa mezzo milione di euro. Un dato che basta da solo a spiegare perché l’inchiesta venga seguita con attenzione, dentro gli uffici e fuori.

Il punto, però, non è soltanto l’assenza indebita. C’è anche tutto quello che ruota attorno ai sistemi di rilevazione delle presenze: eventuali scambi, coperture, controlli a campione che non avrebbero retto. In strutture dove liste d’attesa, organici ridotti e pressione sui reparti sono già un problema quotidiano, ogni anomalia pesa il doppio. Sui conti pubblici, certo. Ma anche sull’organizzazione concreta del lavoro. La domanda, in casi come questo, è sempre la stessa: chi era davvero in servizio, chi no, e con quali conseguenze per pazienti e colleghi.

Controlli deboli e fiducia in calo, perché il sistema romano è sotto accusa

Messi uno accanto all’altro, i tre casi raccontano qualcosa che va oltre il singolo scandalo. Pubblica amministrazione, aziende partecipate e servizi sanitari sono realtà diverse, con regole e gerarchie proprie. Ma il nodo è comune: la fragilità dei controlli interni e il ritardo con cui, troppo spesso, le irregolarità vengono a galla. È questo il punto che alimenta la sfiducia dei cittadini. Non tanto l’idea che possano esserci comportamenti illeciti, perché può accadere ovunque. Quanto il sospetto che possano andare avanti a lungo senza un freno vero.

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Per questo, a Roma, il dibattito non si ferma ai nomi finiti nelle cronache. Riguarda la qualità dei controlli, la responsabilità dei dirigenti, la capacità delle amministrazioni di incrociare dati, presenze, certificazioni e incarichi. Il ragionamento che torna più spesso è semplice: chi lavora bene non può pagare per chi bara. E in fondo il punto è proprio questo: difendere la credibilità di migliaia di lavoratori che il proprio turno lo coprono davvero, ogni giorno, tra uffici, corsie e stazioni. Senza scorciatoie.