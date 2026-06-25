Alle 4.17 la terra ha fatto di nuovo quel rumore sordo che ormai, tra Pozzuoli e i quartieri occidentali di Napoli, molti riconoscono prima ancora di rendersene conto: una scossa di magnitudo 3.6, registrata a 3 chilometri di profondità e con epicentro a circa 2 chilometri da Pozzuoli, abbastanza forte da svegliare chi dormiva ai piani alti e abbastanza vicina da riaccendere una tensione che in quest’area non si spegne mai del tutto.

Cosa è successo nella notte

I sismografi hanno fissato l’evento principale alle prime ore del mattino, in una fascia oraria in cui ogni movimento viene percepito con più nettezza, anche perché il silenzio amplifica tutto, dal boato iniziale al tremolio di pochi secondi che fa oscillare lampadari, infissi e pensieri. La scossa è stata avvertita chiaramente a Pozzuoli, ma anche in diverse zone di Napoli, soprattutto nei quartieri che confinano con l’area flegrea e negli appartamenti più alti, dove l’onda sismica si sente spesso di più. Per ora non risultano danni a persone o cose, ed è il dato che conta di più, anche se non basta a togliere peso a un’altra notte passata con il telefono in mano, a controllare messaggi, gruppi di quartiere e aggiornamenti ufficiali.

Perché i Campi Flegrei continuano a muoversi

La scossa arriva appena ventiquattro ore dopo un altro sciame sismico, quello della notte precedente, che aveva avuto come evento più forte una magnitudo 3.0. Non è un dettaglio secondario, perché conferma una continuità nel fenomeno che i residenti conoscono bene: ai Campi Flegrei i terremoti non sono episodi isolati, ma parte di una dinamica legata al bradisismo, cioè al sollevamento e abbassamento del suolo, connesso alla pressione dei fluidi nel sottosuolo. È una spiegazione scientifica chiara sulla carta, meno rassicurante nella vita reale, perché sapere da dove arriva il fenomeno non significa poter dire con precisione quando si fermerà o con quale intensità proseguirà. Ed è proprio questa zona grigia, più delle singole magnitudo, a pesare ogni volta sulle persone.

Quello che cambia davvero per chi vive lì

Chi abita nell’area flegrea, o ci lavora ogni giorno, ormai convive con una doppia routine: la normalità apparente delle scuole, dei negozi, dei collegamenti, e sotto traccia un’attenzione continua a ciò che succede sotto i piedi. Ogni nuova scossa, soprattutto se ravvicinata alle precedenti, rimette in moto le stesse domande, se la casa sia sicura, se sia il caso di restare, se i controlli sugli edifici bastino, se le informazioni arrivino in tempo e in modo comprensibile. Il punto, per molte famiglie, non è solo la paura del terremoto in sé, ma l’usura quotidiana prodotta da un territorio che manda segnali frequenti e da una convivenza forzata con l’incertezza, che a lungo andare entra nelle abitudini, nei sonni interrotti, nelle decisioni più semplici da prendere il mattino dopo.