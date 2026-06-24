Sempre più persone costruiscono il proprio itinerario includendo esperienze culinarie che permettono di conoscere la città attraverso i suoi sapori.
La cucina romana rappresenta uno degli elementi più identitari della Capitale. Dalla carbonara alla cacio e pepe, passando per amatriciana, gricia e supplì, ogni piatto racconta un pezzo della storia cittadina.
Per questo motivo il turismo gastronomico è diventato una componente fondamentale del viaggio. Scegliere un ristorante che valorizzi le ricette tradizionali significa entrare in contatto con una cultura fatta di ingredienti semplici, tecniche tramandate nel tempo e un forte legame con il territorio.
Tra le realtà che interpretano questo approccio c’è Cacio e Peppe Roma, situato nel quartiere Aurelio, che propone un menu dedicato ai grandi classici della cucina romana, offrendo ai visitatori un’esperienza coerente con la tradizione gastronomica della città.
Visitare Roma significa ammirarne il patrimonio artistico, ma anche sedersi a tavola e scoprire perché la sua cucina continua a essere una delle più amate al mondo.