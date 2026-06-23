Dovbyk sul mercato, la Roma prepara l’uscita dell’attaccante ucraino. A Trigoria la linea è ormai tracciata: Gian Piero Gasperini vuole un vice Malen più adatto al suo calcio, più mobile, più dentro la partita, meno legato al ruolo classico di centravanti d’area. La Roma non ha fretta, ma sa che la cessione di

può liberare spazio negli stipendi, aprire margini sul mercato e permettere un nuovo innesto in attacco.

Perché Gasperini ha bocciato Dovbyk

Il punto non sono solo i gol, anche se i numeri pesano. La scelta su Dovbyk nasce soprattutto da un problema di caratteristiche. Gasperini chiede agli attaccanti corsa, pressione sui difensori, profondità, movimenti continui e capacità di reggere i duelli anche lontano dall’area. L’ucraino è un altro tipo di punta: ama ricevere addosso, proteggere il pallone, fare da riferimento centrale. Ha fisico, struttura, presenza. Ma rende meglio quando la squadra gli porta palloni puliti e gli lascia scegliere il tempo della giocata. Nel calcio di Gasp, invece, il centravanti deve aprire spazi, sporcare l’uscita avversaria, muoversi anche quando la porta è lontana.

La distanza si era già vista nelle prime valutazioni. In alcune partite, come quella contro il Torino all’Olimpico, l’allenatore ha scelto soluzioni più leggere, arrivando anche al falso nove pur di avere più movimento nella zona centrale. Un segnale chiaro. Un attaccante pagato molto, arrivato da ex capocannoniere della Liga, non finisce fuori per caso. Da lì si è capito che il rapporto tecnico non stava prendendo la piega giusta. Dovbyk non viene considerato un giocatore scarso, ma poco adatto a questa Roma, a questo modo di giocare e a una gerarchia offensiva che oggi vede Malen al centro.

I numeri della stagione: 17 presenze e 3 gol tra Serie A ed Europa League

La stagione di Dovbyk lascia poco spazio alle letture morbide: 17 presenze e 3 gol complessivi tra Serie A ed Europa League sono troppo pochi per un attaccante arrivato con aspettative alte. Il dato pesa ancora di più guardando il percorso del giocatore. L’ucraino, classe 1997, era arrivato in Italia dopo l’esplosione in Spagna con il Girona, dove nella stagione 2023 2024 aveva vinto il titolo di capocannoniere della Liga. Un rendimento che aveva convinto la Roma a investire una cifra importante, vicina ai 30 milioni di euro, immaginando un centravanti pronto a incidere anche in un campionato più tattico e più chiuso.

La Serie A, però, ha raccontato altro. Dovbyk non ha trovato continuità, ha faticato a entrare nei meccanismi offensivi e non è mai sembrato davvero dentro la squadra. A tratti isolato, a tratti poco rapido nell’attaccare l’area, spesso lontano da ciò che chiede un tecnico come Gasperini: strappi, letture veloci, presenza costante. Il problema non è stato solo il gol mancato, ma il peso complessivo dentro la partita. Tre gol raccontano il rendimento, certo. Ma raccontano anche una perdita di centralità. Quando un attaccante smette di essere visto come una soluzione e diventa un nodo da sciogliere, il mercato diventa quasi inevitabile.

La valutazione della Roma e le formule per la cessione

La Roma sa di non poter recuperare per intero l’investimento iniziale, ma non vuole nemmeno svendere Dovbyk. La valutazione di partenza resta poco sopra i 20 milioni di euro, una cifra che a Trigoria considerano ancora difendibile grazie al curriculum internazionale dell’attaccante e alla stagione vissuta in Spagna. Un mercato per l’ucraino c’è, soprattutto all’estero, dove il ricordo del suo rendimento con il Girona pesa più delle difficoltà italiane. In Turchia si è mosso il Trabzonspor, mentre in Spagna restano alla finestra club come Real Betis e Villarreal. Un ritorno nella Liga, per caratteristiche e passato recente, avrebbe una sua logica.

In Italia, il nome di Dovbyk era già finito nei discorsi del Milan, che lo aveva valutato anche la scorsa estate. Oggi, però, un’eventuale trattativa avrebbe contorni diversi. La Roma deve far quadrare l’esigenza economica con la tenuta dell’operazione. La strada più praticabile può essere il prestito con obbligo di riscatto: una formula che alleggerisce l’impatto iniziale per chi compra e garantisce comunque ai giallorossi un incasso più avanti. È una soluzione tipica del mercato di oggi, meno secca ma spesso utile quando un club deve liberare spazio senza mettere a bilancio una minusvalenza pesante. La posizione della Roma è chiara: ascoltare, trattare, ma senza scendere sotto condizioni ritenute coerenti con il valore del giocatore.

Davis, Pinamonti e Scamacca: i nomi per il ruolo di vice Malen

Una volta sbloccata l’uscita di Dovbyk, la Roma dovrà scegliere il profilo giusto per completare l’attacco. Il nuovo centravanti non partirà davanti a Malen, indicato come titolare, ma non dovrà essere una semplice riserva. Gasperini vuole un vice capace di stare nelle rotazioni, dare minuti veri, alzare il ritmo e offrire soluzioni diverse senza cambiare faccia alla squadra. Robinio Vaz piace ed è considerato interessante, ma non ancora pronto per portare quel peso in una stagione lunga. Per questo la dirigenza tiene aperta una lista di nomi, con costi e caratteristiche molto diversi.

Nelle ultime ore è salito Davis, attaccante dell’Udinese, classe 1998, reduce da una stagione da 10 gol. È una punta fisica, conosce la Serie A, ha margini e porta in area una presenza più verticale rispetto a Dovbyk. Piace anche Andrea Pinamonti, classe 1999, di proprietà del Sassuolo: centravanti che conosce bene il campionato, sa lavorare spalle alla porta, attacca l’area e ha già una discreta esperienza. Il nome più suggestivo resta però Gianluca Scamacca, romano, classe 1999, oggi all’Atalanta. Per Gasperini sarebbe un giocatore noto e gradito. Per la Roma, un’operazione dal peso tecnico e anche simbolico. Scamacca sogna il giallorosso, ma trasformare il desiderio in una trattativa vera richiede incastri, costi e tempi non semplici.

Il mercato della Roma si muove tutto qui, tra uscita e sostituzione. Dovbyk è il nodo da sciogliere, il vice Malen il tassello da scegliere senza farsi prendere dalla fretta. Gasperini non cerca un nome da copertina, ma un attaccante che sappia stare dentro il suo calcio. La partita è questa: vendere bene un giocatore ormai fuori progetto e rimpiazzarlo con un profilo davvero utile, non con un centravanti qualsiasi.