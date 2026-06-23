Per anni le tende, pesanti o leggere, in lino o in velluto, hanno rappresentato la risposta quasi automatica al problema di filtrare la luce e proteggere la casa da sguardi indiscreti. Oggi, soprattutto nelle abitazioni di nuova costruzione e nei progetti di ristrutturazione più contemporanei, qualcosa sta cambiando. Non si tratta di trascuratezza, ma di una scelta consapevole, dettata da nuove esigenze estetiche e pratiche: ambienti più ariosi, linee pulite, meno tessuti da spolverare e sistemi capaci di gestire davvero luce, privacy e temperatura.

Tra le alternative più apprezzate ci sono i pannelli giapponesi, teli rigidi che scorrono lateralmente su binari, occupano pochissimo spazio visivo e creano un effetto ordinato e geometrico. Sono particolarmente indicati per grandi vetrate e ambienti open space, dove diventano quasi un elemento architettonico più che un semplice schermo. Sulla stessa linea si muovono le tende a rullo, dal design minimalista, che si arrotolano in alto lasciando la finestra libera e permettono di regolare la luce con un gesto.

Addio alle tende di casa: le alternative

Chi cerca un controllo più preciso della luminosità guarda spesso ai modelli plissettati, con il tessuto piegato a fisarmonica, adatti anche a finestre dalle forme particolari, e alle veneziane, tornate prepotentemente di moda. Queste ultime, in particolare, vivono una vera rinascita: le lamelle in legno naturale, dalle venature a vista e dai toni caldi, hanno soppiantato l’immagine fredda e da ufficio del passato, mentre le versioni in alluminio restano la scelta più pratica per bagni e cucine, dove conta la resistenza all’umidità.

C’è poi un fronte ancora più radicale, quello di chi rinuncia del tutto a qualsiasi tessuto. Una soluzione consiste nell’intervenire direttamente sul vetro, con pellicole adesive a effetto satinato che oscurano la vista dall’esterno senza togliere luminosità, ideali là dove serve riservatezza ma non si vuole appesantire l’ambiente. In altri casi è la finestra stessa a diventare protagonista: lasciata completamente libera, incornicia il panorama e valorizza i volumi della stanza, una scelta coerente con il gusto minimalista e di ispirazione scandinava che continua a dominare le tendenze.

Sempre più diffuso è anche l’uso del verde come schermo naturale. Piante posizionate in modo strategico sul davanzale o piccole pareti vegetali filtrano delicatamente la vista dall’esterno senza oscurare l’ambiente, inserendosi in quella filosofia del biophilic design che punta a riportare la natura dentro casa per migliorare il benessere di chi la abita. È una soluzione economica, personalizzabile e che, in più, aiuta a vivere gli spazi in modo diverso.

La logica che unisce tutte queste proposte è la stessa: partire dalla funzione prima che dalla decorazione. Ci si chiede cosa debba fare davvero una finestra, se schermare la vista, dosare la luce o isolare dal caldo e dal freddo, e si sceglie di conseguenza, spesso senza nemmeno bisogno di forare le pareti. Il risultato sono ambienti più luminosi e ordinati, in cui la finestra non è più nascosta dietro metri di stoffa ma diventa parte integrante del progetto. Resta, naturalmente, una questione di gusto: c’è ancora chi ai tessuti non rinuncerebbe mai, e la tenda classica, magari in versione caffè o in tonalità calde, continua ad avere il suo pubblico.