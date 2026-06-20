Le soluzioni classiche, ombrellone e gazebo, non sono però le uniche, e a volte nemmeno le migliori per gli spazi cittadini.

La terza via porta il nome di vela parasole, o tarp, e nel catalogo Decathlon occupa uno spazio a sé tra l’attrezzatura outdoor. Si tratta di un telo, spesso triangolare o quadrato, che si tende tra alcuni punti di appoggio, una ringhiera, un muro, un palo, creando una superficie d’ombra ampia e dal profilo morbido. Più che un semplice riparo, è un elemento che cambia l’aspetto dello spazio in cui viene montato.

Perché scegliere il riparo di Decathlon per lo spazio estivo

Il primo vantaggio rispetto all’ombrellone è proprio la copertura. Mentre l’ombrellone protegge un’area circoscritta e tende a inseguire il sole, una vela ben tesa ombreggia una porzione di terrazzo molto più estesa e, soprattutto, non rischia di rovesciarsi alla prima folata, perché la tensione del telo la rende stabile anche con un po’ di vento. Un dettaglio non secondario sui balconi esposti dei piani alti.

Il confronto con il gazebo gioca invece sul terreno della leggerezza e del clima. Una struttura chiusa con tetto rigido tende a trattenere il calore sotto la copertura, mentre la vela lascia circolare l’aria: alcuni modelli Decathlon utilizzano un tessuto a rete studiato proprio per non scaldarsi, così che sotto il telo si percepisca una temperatura più gradevole anche nelle ore centrali. A questo si aggiunge un trattamento di protezione dai raggi UV.

C’è poi la questione pratica del montaggio e dello spazio. Il gazebo richiede una struttura ingombrante e un’installazione impegnativa, la vela si tende in pochi minuti e, a fine stagione, si ripiega in un sacchetto che occupa pochissimo. Per chi vive in appartamento, senza un garage o una cantina capienti, è una differenza che pesa nella scelta. I tarp più diffusi misurano intorno ai tre metri per lato, una superficie sufficiente per coprire un tavolo e qualche sedia.

L’aspetto che fa la differenza, però, è quello estetico. Disponibile in più colori e forme, la vela parasole si presta a diventare un vero elemento d’arredo, capace di dare carattere a un terrazzo anonimo e di trasformarlo in un angolo accogliente. Non è un caso che molti la scelgano tanto per la funzione quanto per il risultato visivo, soprattutto in città come Roma dove i terrazzi sono spesso l’unico spazio all’aperto a disposizione.

Resta da valutare, come per ogni soluzione tesa, la solidità dei punti di ancoraggio, che vanno scelti con attenzione perché è lì che si scarica tutta la tensione del telo, un controllo che conviene fare con cura prima di affidare alla vela la propria ombra per l’intera estate.