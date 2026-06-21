Il rischio di restare senza corrente d’estate non si distribuisce in modo uniforme sul territorio. Non esiste un elenco ufficiale di comuni o quartieri laziali condannati al buio: la vulnerabilità si concentra dove coincidono tre fattori, l’alta densità abitativa, una rete di distribuzione costruita decenni fa e l’effetto isola di calore delle grandi città. Su questi parametri è l’area metropolitana di Roma a presentare l’esposizione maggiore.
Il meccanismo è doppio. Quando le temperature salgono, la domanda elettrica impenna per via di condizionatori e sistemi di raffrescamento accesi in contemporanea su interi isolati.
Le aree del Lazio a rischio Blackout
Nello stesso momento le infrastrutture lavorano in condizioni peggiori: cavi interrati, giunti, trasformatori e cabine subiscono uno stress termico che ne accelera il logorio, mentre il suolo surriscaldato disperde male il calore delle linee. Il risultato sono guasti localizzati, quelli che gli operatori chiamano blackout urbani a macchia di leopardo: interruzioni improvvise che spengono un quartiere lasciandone illuminato quello accanto.
Qui sta il dettaglio che ribalta la lettura del titolo. Sul piano nazionale il sistema italiano regge: il Summer Outlook 2026 di ENTSO-E, la rete dei gestori europei della trasmissione, colloca l’Italia entro i livelli standard di adeguatezza, anche grazie alla nuova capacità rinnovabile installata. Il pericolo concreto, nel Lazio come altrove, non è il grande blackout regionale ma il cedimento della singola cabina di distribuzione, l’anello più fragile della catena e quello che alimenta direttamente le case.
A Roma la rete di distribuzione è gestita da Areti, che pubblica una mappa delle interruzioni programmate e dei guasti in corso: è il primo posto dove verificare se un’interruzione riguarda la propria utenza o l’intero isolato. Distinguere conta, perché un black-out di palazzo può dipendere semplicemente dal salvavita scattato, mentre quello di zona segnala un problema sulla rete.
Pochi sanno che, quando l’interruzione si prolunga, scatta un indennizzo automatico. Per le utenze domestiche fino a 6 kW la compensazione parte dopo otto ore di disservizio e cresce con la durata, accreditata direttamente in bolletta senza bisogno di domanda. Resta fuori, però, il danno materiale: gli elettrodomestici bruciati da uno sbalzo o il cibo deteriorato nel congelatore non rientrano nell’indennizzo standard.
Sul fronte pratico, le accortezze sono poche e note: staccare alimentatori e prese di TV e computer per evitare che il ritorno improvviso della corrente provochi sbalzi, tenere chiusi frigo e congelatore per rallentare il riscaldamento degli alimenti, e non dare per scontato che il guasto duri a lungo, visto che la durata media di un’interruzione in Italia resta nell’ordine di poche decine di minuti.
Gli interventi sulle reti previsti dal PNRR, con miliardi destinati all’ammodernamento, dovrebbero ridurre la frequenza di questi episodi. Ma il calendario degli investimenti corre più lento di quello delle ondate di calore, e per l’estate in corso il nodo resta quello di sempre: la tenuta dell’ultimo tratto di rete, quello che arriva sotto casa.