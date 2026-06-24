Tenere i figli iscritti a un corso sportivo, o garantire un’attività motoria a chi convive con una disabilità, ha un costo che non tutte le famiglie riescono a sostenere con serenità. È su questo fronte che si muove la nuova misura messa in campo da Roma Capitale, che per la stagione 2026/2027 rinnova l’erogazione dei voucher sportivi individuali, un contributo economico diretto del valore massimo di 500 euro.

A gestire l’iniziativa è la Direzione Sport del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. L’obiettivo dichiarato è promuovere il benessere psicofisico e l’inclusione sociale, abbattendo le barriere economiche che spesso tengono lontane dallo sport intere fasce di popolazione. Il voucher serve a coprire l’iscrizione a corsi e discipline presso strutture sportive pubbliche o private del territorio, lasciando alle famiglie la scelta dell’attività più adatta.

Bonus Lazio da 500 euro: come averlo

A poter accedere al contributo sono due categorie ben definite di cittadini residenti a Roma Capitale. La prima è quella delle persone con disabilità, che devono essere in possesso di una certificazione in corso di validità rilasciata ai sensi della Legge 104 del 1992. La seconda riguarda i giovani tra i 5 e i 16 anni, per i quali il sostegno è rivolto ai nuclei familiari con un ISEE valido non superiore a 40.000 euro. Si tratta di una soglia piuttosto ampia, che allarga la platea dei potenziali beneficiari oltre le sole situazioni di difficoltà più marcata.

Il punto su cui conviene prestare la massima attenzione è il calendario, perché la finestra per presentare domanda è stretta. Le istanze possono essere inviate a partire dal 3 giugno 2026 e devono arrivare inderogabilmente entro le ore 23:59 del 30 giugno 2026. Superato quel termine non sarà più possibile candidarsi, ed è quindi il caso, per chi rientra nei requisiti, di non rimandare la procedura agli ultimi istanti.

Anche le modalità di presentazione seguono un percorso preciso. La domanda, corredata di tutta la documentazione necessaria, va trasmessa esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma telematica dedicata, senza canali alternativi come la consegna cartacea o la posta elettronica ordinaria. Conviene quindi preparare in anticipo i documenti richiesti, a partire dalla certificazione di disabilità o dall’attestazione ISEE in corso di validità, per non rischiare intoppi nelle ore finali.

Per chi avesse bisogno di chiarimenti sull’avviso pubblico, l’amministrazione ha indicato i canali di contatto istituzionali: l’URP del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, da consultare nella sezione dedicata alla tematica Sport, e l’Ufficio Promozione Sportiva della Direzione Sport, raggiungibile via e-mail. Sono i riferimenti a cui rivolgersi per sciogliere eventuali dubbi su requisiti e documentazione prima dell’invio.

La misura si inserisce in una più ampia tendenza degli enti locali a usare lo sport come leva di inclusione, riconoscendogli un valore che va oltre la semplice attività fisica. Per le famiglie romane che rientrano nei parametri, in ogni caso, la questione si fa molto concreta in questi giorni: tra la scadenza ormai vicina e la procedura interamente online, il margine per muoversi si sta restringendo.