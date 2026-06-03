Claudio Lotito e Gennaro Gattuso si sono visti martedì 2 giugno a Formello per il primo vero confronto operativo sul mercato della Lazio. Un vertice servito a mettere subito a fuoco priorità, urgenze e margini di manovra di una squadra che si presenta già con più di un problema aperto. Sul tavolo, soprattutto, il nome di Armando Broja per l’attacco. Sullo sfondo, invece, resta il rischio di dover blindare Mario Gila davanti all’interesse del Napoli. In sostanza, il primo passaggio concreto della nuova gestione tecnica. Un faccia a faccia utile a capire da dove ripartire.

Formello, primo faccia a faccia: Gattuso detta le priorità a Lotito

Il confronto andato in scena nel centro sportivo di Formello ha aperto la fase più delicata: quella in cui le idee dell’allenatore devono fare i conti con i limiti del club. Gattuso, entrato nel vivo del lavoro biancoceleste, ha iniziato a ragionare con Lotito sulle necessità più immediate: rinforzare i reparti più scoperti, valutare le uscite possibili e capire quali profili siano davvero alla portata. Non un summit di facciata. Piuttosto, un primo controllo generale sulla squadra.

Da quello che filtra, il nodo principale è la necessità di dare alla Lazio una struttura più solida nei ruoli chiave, a cominciare dall’attacco, senza perdere di vista i conti. È il tema che torna ogni estate in casa biancoceleste, ma stavolta pesa ancora di più perché il punto di partenza, tra rosa da sistemare e condizioni fisiche di alcuni giocatori, è tutt’altro che semplice. Gattuso avrebbe chiesto certezze, o almeno un quadro chiaro. Lotito, come spesso succede, tiene aperte più piste.

Broja in cima alla lista: costi, concorrenza e incastro nel nuovo attacco

Il nome che nelle ultime ore ha preso quota è quello di Armando Broja, attaccante che piace per struttura fisica, profondità e capacità di fare da riferimento centrale. È un profilo che, almeno sulla carta, può sposarsi bene con l’idea di calcio di Gattuso, che cerca intensità, attacco della linea e presenza in area. Non solo gol, quindi, ma anche peso dentro la partita.

Resta però un’operazione da valutare con attenzione. Sui costi, al momento, non ci sono cifre ufficiali comunicate dal club e proprio per questo la pista va letta come un interesse concreto, ma ancora tutto da costruire. La Lazio deve capire formula, sostenibilità economica e livello della concorrenza. Ed è qui che il discorso si complica. Perché un attaccante con quelle caratteristiche, se davvero finisse sul mercato, difficilmente resterebbe senza richieste.

Il tema tattico, poi, conta parecchio. Se Broja diventasse qualcosa di più di un’idea, la Lazio aggiungerebbe una punta capace di dare sbocco verticale alla manovra e di riempire l’area con continuità, un aspetto mancato a sprazzi negli ultimi mesi. Non è una trattativa in chiusura, questo no. Ma è uno dei primi nomi usciti dal confronto tra società e allenatore. E non è un dettaglio.

Tra cessioni e infermeria, la Lazio parte già in salita

Il problema, per la Lazio, è che questo mercato non parte da una base comoda. Parte già in salita. Tra possibili cessioni, valutazioni ancora aperte sulla rosa e una situazione fisica che impone prudenza, l’estate biancoceleste si annuncia più complicata del previsto. Prima di aggiungere, bisogna capire cosa resterà. E soprattutto in quali condizioni.

Nel colloquio di Formello si sarebbe parlato anche di questo: della necessità di evitare un avvio disordinato, con entrate scollegate dalle uscite e il rischio di dover rincorrere negli ultimi giorni utili. Gattuso, per quello che emerge, vuole una squadra leggibile in fretta, non un cantiere aperto troppo a lungo. Una richiesta più che comprensibile. Anche perché la nuova stagione, tra preparazione e primi impegni ufficiali, corre sempre più veloce delle trattative.

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La sensazione è che il club stia cercando un equilibrio non semplice: alzare il livello senza esporsi troppo, intervenire dove serve davvero e, nel frattempo, gestire gli imprevisti. In casi del genere l’infermeria pesa quasi quanto il mercato. E finisce per cambiare le scelte, a volte anche l’ordine delle priorità.

Gila resta un nodo: il Napoli osserva e la difesa può cambiare

Accanto all’attacco c’è poi il capitolo Mario Gila, difensore che continua ad avere estimatori e che, secondo quanto riportato, è seguito anche dal Napoli. Il punto non è soltanto il valore del giocatore, ormai riconosciuto. Il punto è che un suo eventuale addio costringerebbe la Lazio a rimettere mano anche alla difesa, aprendo un altro fronte in un’estate già piena di questioni.

Per questo il nome di Gila ha un peso nel vertice tra Gattuso e Lotito. Se il club riuscisse a trattenerlo, l’allenatore conserverebbe una base tecnica importante nel reparto arretrato. Se invece l’interesse del Napoli dovesse trasformarsi in qualcosa di più concreto, allora bisognerebbe rivedere tempi e priorità del mercato. Una cessione del genere, infatti, non sarebbe neutra. Cambierebbe la gerarchia delle necessità.

Il primo summit di Formello è servito anche a questo: mettere in ordine i dossier, separare i desideri dalle urgenze e capire dove la Lazio può muoversi subito. Broja è il nome che scalda l’attacco, Gila quello che impone prudenza dietro. In mezzo, una squadra da sistemare, poco tempo da perdere e diverse scelte da non sbagliare.