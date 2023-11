L’intrattenimento entra nei casinò con i game show

Da quando i casinò online autorizzati hanno iniziato a prendere piede anche in Italia, hanno cominciato, di pari passo, a registrare alti indici di gradimento, confermati dai dati di settore, ovvero quelli relativi alla spesa. Soltanto nel 2022 i conti di gioco aperti erano più di 7 milioni, corrispondenti a quasi 5 milioni di conti in più rispetto all’anno immediatamente precedente. Tra i fattori in campo rispetto a questa crescita ce ne sono alcuni contingenti, come la crisi sanitaria e le relative temporanee chiusure delle case da gioco fisiche, e altri, invece, completamente strutturali.

Tra questi ultimi, senza dubbio si deve considerare una maggiore disponibilità dell’utenza ad accogliere le nuove tecnologie, incluse le app. E proprio l’avanguardia tecnologica ha rappresentato un motivo di slancio per i casinò legali a distanza, che molto spesso contano sul supporto di software house prestigiose a livello mondiale. Il ruolo delle software house e degli sviluppatori/produttori come ad esempio NetEnt, Playtech e Microgaming è quello di fornire giochi in grado di richiamare in modo completo e performante l’offerta delle sale terrestri, dalla grafica ai suoni, passando per le varie funzionalità, ad esempio, di slot machine e altre attività.

La svolta tecnologica vera e propria è stata però quella di andare oltre la semplice replica dell’offerta in loco, ad esempio con l’inserimento di nuove possibilità di interazione, dalle prove in versione demo dei principali giochi fino alle opzioni date dai casinò live.

I casinò live portano nello schermo dei pc e degli smartphone le atmosfere delle sale e dei tavoli dei casinò fisici, e anche dei croupier e dealer in carne ed ossa che guidano i giochi, proprio come se si stesse partecipando a un tavolo all’interno di un salone vero, tra luci, suoni, colori, voci e quant’altro.

Le piattaforme dei concessionari verso la sfida dell’entertainment

A ben vedere, l’offerta dei casinò autorizzati a distanza con licenza ADM sembra andare verso la piena direzione dell’intrattenimento, considerato anche il fatto che l’entertainment via web ormai è dilagante un po’ in tutti i comparti, dalla musica alla tv.

Proprio i successi televisivi dei programmi generalisti, e in particolare i quiz come la celeberrima Ruota della Fortuna, hanno dato il via a un’offerta che include questo tipo di esperienza nei Migliori Casinò Live.

Evolution, ad esempio, nel 2017 ha lanciato sul mercato una trasposizione in chiave “casinò” della nota ruota a premi, che in Italia è diventata famosa grazie al programma televisivo di Mike Bongiorno. La sfida, fatta di fortuna e alimentata dal sistema dei moltiplicatori e dei bonus, è stata poi migliorata con una versione “Live Dream Catcher”, con tanto di presentatore in carne e ossa.

Oltre alla Ruota della Fortuna i casinò dell’offerta digitale, sempre complici sviluppatori innovativi, hanno iniziato a includere nella propria libreria altri game show, come il Trivia Show, uno spettacolo trasmesso in streaming nel fine settimana, all’interno del quale i giocatori devono indovinare le risposte alle 10 domande poste dal conduttore virtuale.

Ma non finisce qui: oltre ai game show, l’intrattenimento live è entrato anche nel palinsesto delle slot, alcune delle quali ispirate a noti successi cinematografici come, ad esempio, Jumanji. Le slot machine di nuova generazione, grazie alla tecnologia live, rappresentano una esperienza immersiva e coinvolgente, proprio perché dotate di una trama e di sfide da affrontare per provare a vincere il montepremi in palio. Ne è un esempio, appunto, “Jumanji The Bonus Level”, sviluppata nientemeno che dal gigante del settore Playtech.

Come si può notare dalle piattaforme che si occupano di comparare le proposte e le offerte dei maggiori casinò live, le software house vengono sempre menzionate, in quanto rappresentano un indicatore importantissimo rispetto alla qualità e alla trasparenza dei giochi, insieme alla velocità e alla risoluzione delle dirette streaming.

La quantità dei provider, ma anche la tipologia di specializzazione in alcuni giochi in particolare, come il Blackjack Live o la Roulette Live, completano il quadro delle indicazioni utili agli utenti per scegliere la piattaforma più adatta ai propri gusti, alle proprie abilità e alle proprie esigenze.

Alcuni comparatori, infine, pongono l’accento anche sulla piattaforma di gioco in sé, sulla sua intuitività, sui tempi di caricamento dei giochi da app, sull’esperienza in generale da mobile. Sono tutti parametri importanti per chi vuole godersi il gioco a distanza come forma di intrattenimento, prima ancora di pensare alle vincite.