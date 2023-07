Noob: The Factionless, lo starting-point MMORPG giusto per voi

Ho provato Noob: The Factionless di BlackPixel Studio e Olydri Games, pubblicato assieme a Microids, rimanendovi piacevolmente avviluppato.

Il variegato mondo di Horizon in Noob: The Factionless

Noob: The Factionless è un videogioco che, dopo averlo provato per una buona trentina di ore su PlayStation 5, mi pare di avere compreso come abbia un valore, al di là di quello ludico, anche e soprattutto educativo. So che può suonare un po’ pomposa questa mia affermazione ma lasciatemi spiegare. Se, soprattutto se, siete digiuni di MMORPG questo titolo potrebbe proprio rappresentare lo starting-point ideale, il punto di inizio in cui, in modo semplice, veloce e intuitivo, vengono presentate tutte le principali dinamiche e i più importanti meccanismi del genere, di modo che il gamer di turno, una volta approcciatovisi possa poi immaginare dentro di sé questa mole di informazioni e non scordarle più. Ecco il valore “istruttivo” di cui sopra: fattore da non sottovalutare in caso di acquisto del gioco specialmente nei confronti di un pubblico meno abituato al genere o comunque molto giovane.

Di per sé il titolo di BlackPixel Studio e Olydri Games, pubblicato assieme a Microids, a mio avviso, è un buon videogioco da 7.1, con un’estetica e una grafica in senso generale sicuramente non da mozzare il fiato, anzi ma con un gameplay-loop soddisfacente e sufficientemente profondo per tenerci avviluppati un buon numero di ore: per altro ho davvero apprezzato come la nostra storia nel fatato mondo di Horizon, in realtà, inizi nel “nostro mondo”, con protagonisti due gamer, proprio come noi: Drek +è un berseker, mentre Baster una specie di tecnomamente indicato con il nome di neogician.

Un altro scorcio, questa volta innevato, di Noob: The Factionless

Tra un combattimento a turni e l’altro, sempre di impostazione abbastanza classica con un party da quattro membri, Noob: The Factionless va avanti senza troppi scossoni, segnalandosi per alcuni classi veramente ben congeniate e un modo di accrescere l’esperienza sempre volto non solo all’essere semplice da capire ma anche molto profittevole. Insomma se vi va qualcosa di non troppo impegnativo ma comunque ben fatto, vi consiglio pubblicato da Microids.