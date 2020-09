PlayStation 5: non è tutto oro quel che luccica, ma quanto splendore

Ieri sera, Sony ha presentato il costo e la line-up di lancio di PlayStation 5, la console destinata a accompagnarci in questa generazione di videogiochi. Una comunicazione che, lo diciamo subito, non ha dato tutte le risposte e ha lasciato molti punti oscuri. Tuttavia molto è stato detto. Parliamo subito di cifre, anzi di costi: 499 euro per la PS5 versione con il Blu-ray Ultra HD e 399 euro per la versione Digital. Insomma, prezzi contenuti e in linea con quelli di Xbox Serie S (499 euro) e XBox serie X (299 euro), e l’uscita fissata per il 19 novembre almeno in Europa. Nell’appuntamento di ieri sera dedicato alla PlayStation 5 con tanti, tantissimi gameplay trailer e qualche annuncio che ci ha, sinceramente, davvero colpito. Andiamo con ordine.

Non facciamo neppure tempo a prendere posto davanti al computer che, senza passare dal via, ci mostrano un trailer di, udite udite, Final Fantasy XVI. Anche se si tratta di un lavoro ancora in fase embrionale, ci siamo emozionati alla grandissima: il titolo di Square infatti pare essere tornato a un fantasy di stampo medievale e molto Final Fantasy, lotte con creature colossali, chocobo in ogni dove e personaggi iconici. Molte cose ci hanno ricordato un misto tra Final Fantasy XII, l’ottimo XIV online e il XV che, tra luci e ombre, ha ridato speranza e ossigeno alla serie. Dovremo ancora aspettare, ma lo scontro finale tra Phoenix e Ifrit è qualcosa di epico come poche cose.

A questo punto è stata la volta di Spider-Man Miles Morales, il corposo dlc dedicato al nuovo corso del nostro amichevole ragno di quartiere che sarà disponibile già al lancio di PS5. Anche in questo caso le sensazioni sono state positivissime: non soltanto i giochi di luce sulle pozzanghere ci hanno impressionato grazie a un sapiente uso del ray-tracing ma anche e soprattutto i combattimenti ci sono parsi guizzanti, iper-responsivi e meravigliosi da vedere. Non vediamo l’ora di metterci le mani sopra.

Di un gioco a tema Harry Potter sono anni e anni che si sente parlare tuttavia il reveal-trailer di Hogwarts Legacy ci ha sorpreso: si tratta, da quanto si può capire, di una sorta di action rpg sì nel mondo di Harry Potter ma ambientato nel 1800, quindi ben prima delle vicende del maghetto più famoso del mondo. Il trailer, almeno in streaming, andava un po’ a scatti però ci sono state delle trovate e alcune creature che ci sono proprio piaciute un sacco. Se ne sa ancora poco ma, certamente, seguiremo con forte curiosità.

Dopo altri annunci e reveal trailer, tra cui quello dell’edizione speciale del tamarissimo e adorabile Devil May Cry (tutto dedicato a Vergil, il fratello di Dante) ecco che è arrivato un gameplay trailer di Demon’s Souls talmente azzeccato dal punto di vista artistico, del combat-system e dell’ispirazione generale che abbiamo seriamente rischiato di vedere crollare al suolo la nostra mascella. Ah, sarà disponibile al lancio di PS5: ciao vita sociale.

Pareva tutto finito e invece BUM! Teaser-trailer, povero di contenuti ma denso di significati: nel 2021 arriva, anzi torna, Kratos con God of War – Ragnarok, il seguito diretto dell’apprezzatissimo reboot per PS4. Insomma una presentazione con i fiocchi per PS5 che, però, non ha fugato tutti i dubbi. Infatti non ci sono state informazioni ufficiali sula retrocompatibilità né notizie facilmente fruibili sulle prossime finestre di lancio dei giochi. Quindi non è stato tutto oro quel che ha luccicato ma che splendore questa presentazione: al netto di dubbi e ansie, specie sulla questione degli ordini delle console (ieri, intorno alle 11.30, i primi stock da Gamestop sono stati polverizzati in circa dieci minuti), il quasi scontato aumento del costo dei giochi (che veleggiano sugli 80 euro ormai), la nuova generazione è finalmente arrivata. E noi, come nel 2010, siamo pronti a piangere di gioia e disperazione nella torre di Boletaria di Demon’s Souls.