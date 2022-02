Red Bull Levels – Elden Ring: immersione e perdizione

Durante la live degli streamer, per altro, si è potuto osservare un nuovo dungeon, non legacy ma opzionale che ha mostrato un ottimo level-design tutto in verticale, con un classico bivio (da una parte un piccolo premio, dall’altro uno scontro) e, alla fine, una battaglia contro un mid-boss mai visto che, per chi è come tanti che stanno leggendo questo pezzo un souls-players da anni, ha immediatamente ricordato, sia nel moveset che nell’aspetto, tanti avversai già incontrati. Insomma: l’attesa per Elden Ring è ancora più spasmodica!

I content creator inoltre proveranno le caratteristiche del multiplayer, addentrandosi in Limgrave in cooperativa – suddivisi in team di due e tre persone – e testeranno anche il sistema PvP di Elden Ring.

L’evento è stato denso di informazione, soprattutto per quanto concerne la modalità co-op, anche grazie alla selezione di ospiti che Red Bull ha deciso di invitare. Stiamo infatti parlando di Aofie Wilson, Bimon, Chusommontero, Elajiaz, TonTon e l’italiano Sabaku No Maiku , il nostro Michele Poggi, che qualche tempo fa avevo tra l’altro intervistato proprio qui .

Lo sapete: molti di noi, compreso me, attende in maniera spasmodica il prossimo 25 febbraio, giorno dell’uscita di Elden Ring : logico che il nuovo appuntamento con Red Bull Level , la serie che svela il dietro le quinte dello sviluppo dei videogiochi, dedicato al nuovo titolo di From Software era un evento che proprio non si poteva perdere. E diciamo proprio che nessuno è rimasto deluso, anzi,

