Star Ocean: The Second Story R: un “nuovo” classico

Per tutti gli amanti degli arpg vecchia scuola (ma non solo) Star Ocean: The Second Story R è tornato più bello che mai.

Un esempio della commistione estetica in STAR OCEAN THE SECOND STORY R

Star Ocean: The Second Story R è un remale di casa Square davvero molto prezioso, almeno per due ragioni, uguali e distinte per così dire. Innanzi tutto attualizza, conservando però quella patina nostalgica rappresentata dai 16bit dei protagonisti a schermo (immersi in un mondo isometrico “simil 3d”), un’ep tanto sfortunata quanto comunque avente uno zoccolo duro di fan. Dall’altra parte, però come vedrete i due discorsi finiscono per unirsi, riesce a portare oggi sul mercato un rpg assolutamente classico e robusto, con meccaniche proprie che però, quasi in maniera paradossale, potrebbe davvero rappresentare un’ottima “via di fuga” ai classici giochi action con una “spruzzata” di gioco di ruolo che affollano i nostri scaffali. Infatti Star Ocean: The Second Story R è un remake che propone assolutamente 1:1 la storia originale, dimostrando come, almeno una volta, letteralmente, la “vecchia” Square non ne sbagliava una.

Se quindi la storia è potente e possente, con quel misto di magia, tecnologia e “fatalità e destino” tipica degli anni Novanta, le innovazioni presenti in questo titolo sono tante, anzi tantissime, forse perfino troppe. Innanzi tutto il combat system mescola in modo interessante una dinamica di immediatezza, con colpi che vanno “effettuati” in tempo reali e la classica impostazione a turni. Mi spiego meglio: noi saremo “calati” in un’arena in tempo reale, certo, ma, diciamo così, i meccanismi saranno sempre di un combattimento a turni, camuffato da azione in tempo reale. Una soluzione sicuramente interessante come interessante è la gestione dei potenziamenti e la progressione dei propri personaggi, che ha la possibilità di donare profondità e personalizzazione al giocatore di turno. Certo il mischione tra action e turni non sempre convince e, vi confesso, che a più riprese, ho dovuto proprio studiare in modo meccanico gli scontri, visto che il gameplay mi inchiodava un po’ in scelte obbligate. Tuttavia questi sono problemi che ci sono, certo, ma sono di secondaria importanza.

Una valanga di contenuti insomma, che promette ore e ore di gioco per un titolo che è proprio bello sia tornato così disponibile per Playstation 4&5, Nintendo Switch e Steam. Ho avuto modo di immergermi nella versione per Playstation 5 e posso dire che l’impatto visivo è davvero suggestivo così come il lavoro di rifacimento delle ost, veramente di alto livello. Insomma un’operazione, anzi un’iniziativa da amare e sostenere, oltre che da giocare e rigiocare: per tali ragioni Star Ocean. The Second Story R si merita un meritatissimo 8.6 per me.