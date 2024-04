Tutto pronto per Torino Comics 2024

Abbiamo raggiunto Edoardo Damasco di Just For Fun, organizzatore di Torino Comics per farci dire tutto ma proprio tutto sull’imminente Torino Comics 2024: 12, 13, 14 aprile 2024.

La locandina di Torino Comics 2024

Leggendo le prime notizie che circolano online l’edizione di Torino Comics sarà “l’edizione più grande di sempre”: ma partiamo dall’inizio, com’è stata la prima o comunque le prime?

La prima edizione era una specie di festa tra amici- Il disegnatore ed editore Vittorio Pavesio, che ne fu l’ideatore, voleva che anche nella sua città natale ci fosse un evento per appassionati di fumetto. Dal 1994 al 2003 Torino Comics fu ospitato a Torino Esposizioni, mentre dal 2004 ha trovato casa a Lingotto Fiere, luogo che ha consentito di far crescere la fiera da tutti i punti di vista.

Come mai si può definire, a buona ragione, un’edizione monstre quella di quest’anno?

Volevamo festeggiare degnamente il trentennale: per questo motivo abbiamo chiamato a raccolta un vero esercito di autori, soprattutto quelli che erano stati protagonisti delle prime edizioni: pensiamo ad esempio a Silver, Claudio Castellini, Corrado Mastantuono. Poi ci sono i fedelissimi come Sergio Giardo: dal 1994 a oggi non ha mai saltato un’edizione!

Ma non solo autori: ogni anno ampliamo sempre di più l’offerta di contenuti, dai giochi ai videogiochi, dalle attività per i più piccoli alla musica e al cinema. Quest’anno inoltre c’è anche un nuovo premio dedicato al doppiaggio nel mondo dei videogiochi.

Quali saranno gli appuntamenti da segnarsi “a doppio mandato” in agenda?

Beh la celebrazione dei 50 anni di Lupo Alberto, con Silver, sabato 13 aprile. Per gli appassionati di cinema, i due eventi sul palco con Peter Gadiot, direttamente dalla serie One Piece. Poi ci sono gli amatissimi Giorgio Vanni e Cristina D’Avena, che chiuderanno le giornate di sabato e domenica con due super concerti imperdibili. Poi c’è molto altro: l’omaggio a Toriyama, le due competizioni cosplay internazionali, i tornei di videogames… ce n’è per tutti i gusti

Tra gli ospiti provenienti dal mondo di Twitch, di YouTube e del web in generale hai voglia di spendere un paio di nomi caldi?

Sicuramente gli Inntale, Jumbodrillo e Poldo, che ormai sono nostri ospiti fedelissimi. Non dimentichiamo Cicciogamer89, cavernadiplatone o i giovanissimi Xiao, Roby e Jenny. Ma ce ne saranno molti altri!

Che tipo di pubblico di solito affolla gli spazi del Torino Comics?

Da alcuni anni Torino Comics si è affermato un grande festival della cultura pop, quindi si trova veramente di tutto. I fedelissimi del fumetto, disposti a stare anche ore in coda per uno sketch dal loro autore preferito; cosplayer di tutti i tipi e di tutte le età, che ormai affollano i padiglioni per tre giorni; gamers, rocker e appassionati di musica, tante famiglie che vogliono passare una giornata in allegria e spensieratezza. Ci sono proposte veramente per tutti i tipi di pubblico!

A tuo avviso questa manifestazione ha assunto un ruolo centrale nel calendario delle “fiere nerd” del settore?

Sicuramente si sta imponendo come uno degli eventi di riferimento in Italia, soprattutto al Nord: ogni anno cerchiamo di crescere proponendo nuovi contenuti, nuove attività e soprattutto cercando di far passare messaggi importanti. Ci teniamo a ribadire i nostri valori fondanti, che sono inclusività e accessibilità. Vogliamo che Torino Comics sia davvero un evento per tutti, in cui ognuno può sentirsi accolto e a suo agio, come se fosse a casa sua.

Ti va di spendere due parole sull’interessantissimo panel sul doppiaggio delle serie dedicate alle più piccole e piccoli?

Da anni collaboriamo con ODS, Operatori doppiaggio e spettacolo, che ha sede proprio a Torino. Quest’anno ci hanno proposto questo bellissimo incontro e siamo davvero contenti di ospitare le giovanissime Anita Sorbino ed Emma Para, che doppiano Nina e Olga, il cartone animato in onda su Raiplay. Sarà un momento per poter scoprire curiosità, aneddoti divertenti e qualche segreto tecnico sul doppiaggio di questa bellissima serie.