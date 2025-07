L’estate 2025 regala una straordinaria opportunità a tutti gli amanti dei viaggi: Trip.com lancia un’offerta esclusiva con sconti fino a 60 euro su voli di andata e ritorno o solo andata in partenza dall’Italia.

Questa promozione, valida fino al 20 luglio, è perfetta per prenotare la prossima avventura in qualsiasi parte del mondo, dall’Europa alle Americhe, dall’Asia all’Oceania.

Offerta-lampo: come funziona lo sconto sui voli Trip.com

Grazie a una collaborazione speciale con Trip.com, noto portale internazionale per prenotazioni di viaggi, è possibile ottenere uno sconto immediato utilizzando il codice promozionale HPTRIP. Il vantaggio è doppio:

20 euro di sconto su una spesa minima di 130 euro

60 euro di sconto su una spesa minima di 300 euro

I codici sono limitati a 85 unità e possono essere utilizzati una sola volta da ciascun utente registrato. La prenotazione deve riguardare voli in partenza dall’Italia, con date di viaggio comprese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Per usufruire dello sconto, è sufficiente inserire il codice HPTRIP nell’apposito campo “Codice Promozionale” al momento della conferma della prenotazione, sia sul sito web che sull’app mobile di Trip.com. Trip.com si conferma un punto di riferimento globale per i viaggiatori grazie a un’offerta completa che include voli, hotel, autonoleggi, trasferimenti aeroportuali, biglietti per attrazioni turistiche e tour.

La piattaforma è disponibile in diverse lingue e valute, garantendo un servizio clienti multilingue attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ideale per chi viaggia spesso e cerca assistenza rapida e qualificata. L’app di Trip.com, particolarmente apprezzata dagli utenti, offre un’esperienza di prenotazione intuitiva con itinerari chiari, avvisi in tempo reale sui prezzi e sconti esclusivi per dispositivi mobili. Inoltre, il programma fedeltà Trip Coins premia la costanza dei viaggiatori con sconti, upgrade e punti bonus da utilizzare nei viaggi successivi.

La promozione è attiva dal 1° luglio 2025 alle ore 10:00 fino al 20 luglio 2025 alle ore 23:59 (orario GMT+2). I codici sconto sono limitati a 85 e disponibili esclusivamente per prenotazioni effettuate tramite l’app mobile Trip.com o il sito web ufficiale. Per partecipare è necessario avere un account Trip.com, gratuito e facile da creare. Lo sconto è applicabile solo su voli con partenza dall’Italia, con pagamento in euro. Le destinazioni sono libere, senza limitazioni geografiche, coprendo così l’intero globo: dall’Europa alle Americhe, dall’Asia all’Africa e Oceania.

Il codice da 20 euro si applica a prenotazioni con spesa minima di 130 euro, mentre quello da 60 euro a prenotazioni superiori a 300 euro. Entrambe le promozioni valgono per voli di sola andata o andata e ritorno con partenze previste entro la fine del 2025. Questa offerta-lampo rappresenta un’opportunità unica per chi vuole esplorare nuove mete risparmiando notevolmente sui costi del biglietto aereo. Con la possibilità di scegliere tra centinaia di rotte e compagnie aeree diverse, Trip.com mette a disposizione uno strumento potente per pianificare vacanze o viaggi di lavoro con un occhio al portafoglio.

La promozione fa parte di una più ampia iniziativa denominata “Caccia al Tesoro”, che premia gli utenti con ulteriori vantaggi e premi. Per chi desidera scoprire tutte le opportunità legate a questa iniziativa, è possibile visitare il sito ufficiale di Trip.com o aderire all’evento dedicato. Per supporto e informazioni aggiuntive, il servizio clienti Trip.com è a disposizione 24/7 per assistere gli utenti in tutte le fasi di prenotazione.

L’offerta di Trip.com per l’estate 2025 consente di ottenere sconti significativi sui voli in partenza dall’Italia, con un codice promozionale valido fino al 20 luglio e limitato a poche decine di utenti. Un’occasione imperdibile per chi desidera viaggiare risparmiando, approfittando di un servizio di alta qualità e di una piattaforma internazionale che semplifica ogni aspetto della prenotazione.