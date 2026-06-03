Pasquale il cocomero speciale quest’anno non aprirà. Nell’estate 2026, al civico 495 di via Portuense, a Roma, il banco della famiglia Barra resterà fermo per motivi strettamente familiari. Una notizia arrivata con poche righe, secche, senza spiegazioni in più. E proprio quel silenzio ha acceso subito domande e preoccupazione in Roma ovest, dove quello era molto più di un semplice chiosco stagionale. Dal 1971, per tanti, l’estate cominciava anche così: con una fetta di cocomero fresco mangiata in piedi, sotto le luci del banco.

La famiglia Barra si ferma: stop nel 2026 per motivi familiari

Nel messaggio diffuso dalla famiglia Barra si legge che “per quest’anno Pasquale non aprirà per la stagione estiva” a causa di motivi strettamente familiari. Nessun altro dettaglio, nessuna indicazione su una possibile riapertura. Ed è proprio questo il punto che pesa di più. Per ora lo stop riguarda il 2026, ma al momento non ci sono elementi per capire che cosa accadrà dopo.

In via Portuense, dove Pasquale il cocomero speciale era una presenza fissa nei mesi caldi, l’annuncio è arrivato come una rottura improvvisa di un’abitudine che sembrava scontata. Una di quelle notizie piccole solo in apparenza, ma che in un quartiere lasciano il segno. Chi passava di lì la sera, o tornava dal mare, sapeva che il banco c’era. Quest’anno, invece, no.

Dal 1971 in via Portuense: il chiosco diventato rito dell’estate romana

Dal 1971, davanti al 495 di via Portuense, quel chiosco si è ritagliato un posto preciso nella memoria di intere generazioni. Non con la pubblicità, ma con la forza delle abitudini. Ci si fermava la mattina, dopo cena, spesso anche a notte fonda. Famiglie, ragazzi, coppie, automobilisti di rientro dal litorale: il gesto era sempre lo stesso, accostare e prendere una fetta.

Il protagonista era il cocomero, servito a spicchi o a fette, rosso vivo, da mangiare sul posto. E quasi sempre qualche goccia finiva sulle mani o sulla maglietta. Insieme al cocomero c’erano melone, ananas, macedonie, bicchieri di frutta fresca preparati al momento. E poi il cocco, tenuto al fresco nell’acqua corrente della fontana: un dettaglio semplice, ma per molti inseparabile dal ricordo del posto. Più che un’attività stagionale, era un piccolo rito dell’estate romana, rimasto uguale a se stesso mentre intorno cambiavano la strada, il traffico e le abitudini della città.

Dal cocomero al delivery: così è cambiata un’icona senza perdere se stessa

Negli anni, Pasquale il cocomero speciale ha ritoccato qualcosa senza snaturarsi. Il cuore è rimasto la frutta fresca, ma sono arrivate anche proposte più recenti, come gli spiedini di fragole e banana ricoperti di cioccolato, pensati per andare incontro a gusti diversi rispetto a quelli di una volta.

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A un certo punto è arrivato anche il delivery, segno di un’attività capace di stare al passo senza perdere la propria faccia. Ma il centro è rimasto sempre lo stesso: una sosta rapida, semplice, riconoscibile, fatta di frutta appena tagliata, profumo nell’aria e un banco pieno di colori visibile da lontano. Nessuna rivoluzione, piuttosto piccoli cambiamenti. Il chiosco ha tenuto insieme memoria e praticità, conservando quell’identità popolare che lo ha reso noto ben oltre il quartiere.

Clienti in apprensione e dubbi su via Portuense: nostalgia, timori e un ritorno tutto da capire

Sotto l’annuncio sono arrivati subito molti messaggi dei clienti. Alcuni molto diretti: “Come faremo senza di voi?”, scrive qualcuno. Altri ringraziano per gli anni passati, per le sere d’estate, per una presenza che sembrava destinata a esserci sempre. Nei commenti c’è anche chi collega questa assenza ai cambiamenti di via Portuense, ipotizzando che la riqualificazione della strada e i nuovi assetti urbani possano rendere più complicata la presenza di una struttura storica come quella dei Barra, con il camion e l’allestimento estivo.

Ma, allo stato, restano solo ipotesi. L’unica cosa confermata è quella comunicata dalla famiglia: lo stop è legato a motivi familiari. Tutto il resto è attesa, e anche un po’ di timore. Per oltre cinquant’anni, quando arrivava il caldo, Pasquale era lì. Una certezza. Stavolta no. E l’immagine che resta è quella di un’estate diversa: senza le file davanti al banco, senza i bicchieri colmi di frutta fresca, senza il via vai sotto le luci del chiosco. A Roma i cambiamenti spesso arrivano così, quasi sottovoce. Poi ci si accorge del vuoto che lasciano.