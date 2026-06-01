Con giugno 2026 tornano in pista sagre, fiere, mercatini e feste popolari tra Roma e il resto del Lazio. Dal ponte del 2 giugno fino agli ultimi giorni del mese, piazze, lungomari e borghi si riempiono di appuntamenti legati al cibo, alle tradizioni e alla voglia di stare all’aperto. Il calendario è fitto, soprattutto nei fine settimana, e secondo gli organizzatori locali e le Pro Loco guarda soprattutto a chi cerca una gita in giornata, al turismo di vicinanza e ai romani che per qualche ora vogliono staccare dalla città.

Il ponte del 2 giugno apre la stagione: da Palombara Sabina a Ostia, i primi appuntamenti da segnare

Il primo passaggio chiave è il lungo weekend tra il 29 maggio e il 2 giugno, quello che di fatto dà il via alla stagione delle sagre nel Lazio. A Palombara Sabina, in provincia di Roma, torna la Sagra delle Cerase, in programma il 29 maggio e poi dal 2 al 7 giugno. A Montefiascone, nel Viterbese, si parte con La braciata di Montefiascone il 30 e 31 maggio e ancora l’1 e 2 giugno. Negli stessi giorni, dal 30 maggio al 2 giugno, a Vitorchiano c’è Peperino in fiore.

Sul litorale romano, a Ostia, arriva invece International Street Food, format ormai conosciuto, tra cucine su ruote e stand aperti fino a sera. Il 1° giugno sono segnalati anche Nessun Dorma a Frosinone e Il Parco delle Meraviglie a Roma, in programma anche il 2 giugno. È il tratto più pieno dell’avvio di mese: quello in cui, partendo da Roma, si può mettere insieme una gita breve senza fare troppa strada. Mare, lago, paesi, castelli. E tavolate che spesso iniziano già all’ora di pranzo.

Prima metà di giugno, il Lazio si riempie di sapori: ciliegie, street food, vino e feste di paese

Dal 4 al 14 giugno il calendario si allarga e cambia passo. A Monterotondo c’è la Sagra dello Spiedino dal 4 al 7 giugno, mentre a Roma, nella zona nord-ovest, è annunciato Balduina Street Food 2026 il 5, 6 e 7 giugno. Nello stesso weekend si incrociano appuntamenti molto diversi tra loro: la Festa delle ciliegie a Celleno, la Festa dello sport a Ciampino, la Sagra del pesce a Fiumicino e il Palio dei Borgia a Nepi, che andrà avanti fino al 21 giugno. Il 6 giugno c’è il Festival del folklore a Castelnuovo Parano. Tra il 6 e il 7 giugno si segnalano poi la Sagra delle Ciliegie a Maenza, la storica Sagra delle Fragole a Nemi, la Sagra della Ricotta a Guadagnolo e L’Infiorata di Pisoniano, che resta uno degli appuntamenti più riconoscibili per l’impatto delle strade decorate.

Più avanti, dall’11 al 21 giugno, a Limiti di Greccio arriva la Sagra delle Casarecce alla Francescana. Poi un altro fine settimana molto ricco: International Street Food a Latina il 12, 13 e 14 giugno, la Festa del fiore di zucca a Spicciano, Viterbo Vegan Village e Civitonix il 13 e 14 giugno, oltre a due eventi legati al vino e al paesaggio, Castello Divino a Nerola e Turano Divino a Castel di Tora. Il 14 giugno, a Labro, spazio anche a Labro Pi Nic, formula più leggera, quasi da giornata lenta all’aria aperta.

Dal 19 al 29 giugno il calendario si fa fitto: palii, medievale e grandi tavolate nei borghi

La parte finale del mese è anche la più affollata. Dal 18 al 21 giugno a Grottaferrata c’è la Sagra della Frittella, mentre tra il 19 e il 21 giugno si concentrano la Sagra della patata a Canale Monterano, il Festival del Tordo matto a Zagarolo e la Sagra della Frittura a Vallerano. Il 20 giugno si aggiungono Il Gusto dell’Estate a San Donato Val di Comino, il Palio di Cori 2026 a Cori — con una seconda data il 28 giugno e un ultimo appuntamento il 25 luglio — e il Castaldato Interocrino ad Antrodoco, che proseguirà poi anche in più date di luglio.

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Il 21 giugno è il turno della Sagra del Raviolo Cameratano a Camerata Nuova. Subito dopo, dal 24 al 28 giugno, Valmontone ospita la Sagra della Lumaca; il 26 e 27 giugno a Tolfa è in programma Rocca… in Cantina, mentre dal 26 al 28 giugno si torna a Canale Monterano per la Sagra delle Fettuccine. Negli stessi giorni arrivano anche il Palio del Velluto a Leonessa, dal 26 al 29 giugno, la Festa Medievale – Storie e Delizie ad Aquino il 27 e 28 giugno, e la Sagra del tartufo a Pietraforte il 28 giugno. È il momento in cui il Lazio dei borghi si muove quasi tutto insieme: cortei storici, cucine all’aperto, vino nei vicoli, tavoli sotto i gazebo. Un calendario ampio, non sempre facilissimo da seguire fino in fondo.

Prima di partire, controlli utili e mercatini: come organizzare la visita senza sorprese

Accanto alle sagre di giugno 2026, ci sono anche i mercati e i mercatini della domenica a Roma e quelli sparsi nel resto del Lazio, spesso perfetti per completare una gita o costruire una giornata più libera, tra pranzo in paese e passeggiata tra le bancarelle. Il punto, però, è pratico: la stessa raccolta degli eventi segnala che la lista è in continuo aggiornamento e che date, orari e luoghi possono cambiare anche all’ultimo momento. Per questo, prima di muoversi, conviene controllare il sito ufficiale dell’evento, la pagina social della Pro Loco o del Comune, e verificare eventuali modifiche legate a viabilità, parcheggi o meteo.

Chi resta in città, nello stesso periodo, può incrociare l’offerta con mostre, concerti ed eventi a Roma. Chi invece punta sull’enogastronomia trova in giugno un mese particolarmente favorevole, perché mette insieme ciliegie, fragole, ricotta, pesce, street food, vino e piatti di paese in un raggio di spostamento spesso contenuto. Non è tutto vicino, certo. Ma da Ostia a Leonessa, passando per Nemi, Nepi, Tolfa, Viterbo e il Reatino, giugno si presta bene a una cosa semplice: uscire presto, fermarsi in piazza e vedere dove porta la giornata.