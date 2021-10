WarioWare Get It Together! Fantasia e follia al potere

Al nuovo minigioco, al prossimo gameplay totalmente innovativo e al successivo personaggio selezionabile arriva un momento nel quale il videogiocatore rimane incredulo: ma come diamine hanno fatto? Questa è proprio la sensazione che ho provato nell’avventurarmi sulla mia Nintendo Switch con WarioWare Get It Together!, la nuova esclusiva Nintendo con protagonista Wario e, per la prima volta nella serie, anche Jimmy T, Ashley, 9-Volt e molti altri.

Spiegare a chi non ha mai neppure toccato con mano un WarioWare che cosa sia WarioWare Get It Together! è al tempo stesso molto semplice e un’impresa ardua. Già perché si potrebbe rispondere: WarioWare Get It Together! è un gioco che contiene al suo interno una serie di minigiochi basati su continue scelte di gameplay sempre diverse le une dalle altre. Di base, possono essere descritti come “platform” generici o livelli dove si deve compiere una sola azione, ma sarebbe troppo semplice e riduttivo. Infatti la varietà e la follia di questa pluralità di possibilità sono proprio il cuore pulsante di questo titolo. Oltre a uno humour pazzo e scatenato, se non proprio folle.

Cerchiamo di levare la maschera di bellezza il più velocemente possibile

Una volta dovremo strizzare il più rapidamente possibile un tubetto di dentifricio, l’altra volta dovremo “rimuovere il più in fretta possibile, una maschera di bellezza dal volto di un ragazzo oppure fare crollare un mobile di corsa. Tuttavia, va ricordata ancora una cosa fondamentale (senza considerare il fatto che, sul serio, la varietà di livelli è impressionate): ognuna di queste situazioni, compreso il boss di fine livello, sarà affrontato da un personaggio scelto in modo del tutto casuale. Ognuno dei personaggi giocabili, infatti, avrà uno specifico e proprio gameplay, con possibilità quindi di azioni, risposte e approcci diversi.

Tipica riunione di redazione di Dailybest?

Ma non finisce qui. Si potranno affrontare queste sfide in solitaria oppure a due giocatori, si potrà gareggiare nella coppa Wario che avrà aggiornamenti settimanali e, come se non bastasse, tutti i minigiochi saranno affrontabili quando si vuole per battere i propri stessi record. WarioWare Get It Together! è un gioco perfetto per grandi e piccini. Non ci resta che dire: adòs Wario