Wizard with a Gun, un roguelite magico

Devolver Digital con Wizard with a Guno torna agli “antichi” splendori.

Uno dei maghi pistoleri di Wizard with a Gun

Dopo qualche titolo un po’ così rilasciato da Devolver Digital, la software house regina dei videogiochi indie rilascia Wizard with a Gun, che non solo ho provato per quasi dieci ore su PS5 ma che ho grandemente apprezzato. Si tratta di un titolo, lo voglio dire fin dall’inizio di questo mio pezzo, dal forte, anzi fortissimo sapore indie e hardcore, dove la difficoltà degli stage va di pari passo con una direzione artistica che per questo semplice risulta sempre più efficace.

In un mondo destinato alla fine gli unici che sono in grado di mettere ordine al caos imperante sono dei prodi maghi armati di pistole. Questo apparente contro senso, in realtà, è il vero e proprio fulcro del gioco. Infatti impersonando appunto uno di questi maghi, noi avremo la possibilità di effettuare tutta una serie di attacchi dalla distanza (ora più ora meno) che se ben bilanciati e ritmati potranno salvarci anche dalle situazioni più artigliate. Situazioni più artigliate che, è bene che vi avverta, molto più spesso di quanto crederete vi troverete di fronte.

Chi spara più lesto in Wizard with a Gun?

Proprio per tale motivo questo roguelite così ispirato è pensato, soprattutto, per essere giocato in due. Infatti Devolver mi ha appunto omaggiato di ben due codici per la recensione, cosicché io potessi provare anche questa modalità. Beh, lasciatemi dire che così il gioco non solo è molto più “digeribile” ma da un certo punto di vista trova la sua vera natura, pur settando sempre su “alto” il livello di sfida. Insomma, i maghi con pistole di questo videogioco si meritano un possente 8.2!