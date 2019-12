5 sfizi da togliersi col cyber monday: non solo hi-tech

Se la giornata prima del Ringraziamento è conosciuta solo come black friday, quella dopo si chiama cyber monday ed è dedicata agli e-commerce e soprattutto agli sconti sui prodotti hi-tech, ma non fatevi ingannare dal nome perché non solo questi sono tra gli oggetti scontatissimi di oggi: gli sfizi da togliersi vanno oltre televisioni, smartphone, tablet e laptop.

Tra tutti i possibili prodotti disponibili ve ne proponiamo 5, che possono essere perfetti per togliersi uno sfizio o come regalo di natale.

Un’ottima idea è, infatti, quella di sfruttare questo lunedì per trovare le migliori offerte comprando prodotti di qualità.

Mini video proiettore da casa

Forse in pochi ci hanno pensato, ma avete idea di quanto possa essere figo avere un proiettore in casa?

Basta avere un muro “pulito” senza quadri o altro, per comprarlo e rimanerne assolutamente soddisfatti perché diciamo, chi non vorrebbe passare una serata romantica o tra amici al caldo davanti a uno “schermo” grande quanto una parete intera? Serata cinema subito a disposizione!

Come sfizio da togliersi per il cyber monday direi ci siamo. Pronti ad approfittare del super sconto?

L’estrattore di succo a freddo

Se siete tra quelli attenti all’alimentazione o che amano trattarsi bene con un bicchiere di succo la mattina, per una merenda diversa dal solito e più sana per i vostri bambini, per quell’amico/a che segue le influencer più salutari sui social.

L’estrattore di succo a freddo fa sicuramente al caso vostro e grazie a questo cyber monday, potete trovarlo scontatissimo!

Per una volta, dopotutto, un acquisto “salutare” può anche starci, che ne dite?

Sodastream e l’acqua a casa

Altre news per la propria cucina con Sodastream, la bottiglia e le 3 caraffe di vetro insieme.

Se siete acqua frizzante – dipendenti, questo prodotto fa per voi.

Oltre ad avere sempre a disposizione le bollicine per voi e i vostri ospiti, con Sodastream si ha la comodità di risparmiarsi il viaggio dal supermercato a casa con tanto di pacchi pesanti e bottiglie di plastica da buttare una volta svuotate.

Il power-bank a forma di unicorno

Passiamo alle cose interessanti per tutte le età e anche un po’ trash…

Vuoi non avere il power banck a forma di unicorno? In versione piccola, con 2600 mAh sarà il vostro caricabatterie portatile perfetto per far vedere a tutti quanto stile avete o, se voi preferite rimanere sobri, ideale come regalo per, ad esempio, nipoti e teenager!

Le luci da discoteca

Altro giro, altro sfizio. È una piccola palla al LED collegata a un cavo e con telecomando, che una volta accesa può trasformare le vostre feste in una serata super cool.

Per colorare l’atmosfera e rendere unico un momento di condivisione con gli amici, niente di meglio di un po’ di luci per animare la serata insieme alle vostre canzoni preferite!

A lista conclusa, siete pronti a continuare la caccia sull’e-commerce che ha portato il cyber monday in Italia?

Aguzzate la vista, col cyber monday è davvero possibile trovare le migliori offerte in assoluto, non lasciatevele scappare!