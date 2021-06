6 articoli per astronomi provetti

Nella giornata mondiale degli asteroidi, 6 consigli per guardare il cielo con stile (anche da casa)

L’anno scorso girava la notizia di un povero pescatore indonesiano divenuto ricco rivendendo il frammento di meteorite che aveva sfondato il tetto della sua abitazione. Come spiegato in questo dettagliato articolo , i meteoriti hanno un enorme valore scientifico, ma non economico. Se vi piace potete farci una collanina.

Se non vi limitate a costruirvi i propri strumenti ma volete anche applicarli sul campo, questo modello in legno con il suo design da telescopio antico è adatto anche al più hipster degli astronomi.

Lo sapevate che gli asteroidi sono stati scoperti a Palermo all’osservatorio astronomico del capoluogo siculo dall’astronomo Giuseppe Piazzi? Quelli che allora erano definiti “pianetini” iniziarono ad essere distinti da pianeti veri e propri in base ai criteri di dimensione ( sono molto più piccoli) e forma ( non sono sempre sferici). Asteroidi, pianeti, satelliti e meteoriti, far confusione è facile, quel che è certo, all’uomo è sempre piaciuto guardare il cielo, ecco perché vi consigliamo qualche articolo per farlo con più stile (anche rimanendo a casa).

Dai gatti alla pizza, dalla canapa all’oceano, ogni giorno dell’anno è contrassegnato da una ricorrenza, da un evento, una personalità importante o un bene comune da celebrare. Quali sono quindi i temi caldi di questo fine giugno? La giornata mondiale degli asteroidi si celebra dal 2015, ed è stata istituita per sensibilizzare la comunità allo studio dei corpi celesti minori ( e più sfigati) . La data scelta coincide con il giorno dell’evento di impatto più importante che si sia mai verificato sul nostro pianeta, quando un meteorite distrusse ettari di foresta a Tunguska in Siberia.

DAL NOSTRO SHOP

6,50 €

Buca da golf portatile

Sfatiamo un vecchio mito: il golf non è uno sport per ricchi, almeno non lo è sul nostro shop. Questa buca portatile ti permette di trasportare qualsiasi ambiente, indoor e outdoor, in un perfetto campo da putting green e vivere il tuo allenamento comodamente a casa. Tiger Woods at home. CARATTERISTICHE: Diametro del foro: 6.3 centimetri circa Bandiera Altezza: 16.5 centimetri circa Putting Cup Dimensione: 17.3x13.3 centimetri circa Materiale: Plastica Prodotto spedito dalla Cina. Tempi di consegna: 20/30 gg.

21,92 €

Kit per fumatori casalingo

Sembra nata per contenere un vino d’annata o un cognac pregiato, invece questa raffinatissima cassetta in legno è fornita di tutto gli attrezzi necessari per fumare come più si preferisce. Ed utile anche per mantenere in ordine tutti i proprio accessori con eleganza. CARATTERISTICHE Materiale: legno, ceramica, silicone e vetro Formato della scatola: 50 x 71 x 136 Peso netto: 284 g Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

7,16 €

Borraccia da gamer

Eravamo indecisi tra modelli a tenuta ermetica che potessero scongiurare pericolose perdite sui vostri cavi e addirittura una flebo con cannuccia per bevande, ma non volevamo lobotomizzarvi a questo punto. La nostra intenzione era fornirvi il supporto più sicuro e pratico per garantirvi il boost del vostro energy drink preferito mentre affrontate le interminabili missioni di Final Fantasy. E la borraccia a spruzzo era la soluzione perfetta. CARATTERISTICHE ateriale: commestibile FAD PC Peso: circa 180g Colore: verde, blu, rosa Formato: 6.3 x 4.7 x 23 cm 6.3 x 4.7 x 27 cm Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

45,00 €

Allenatore tennis portatile

Immagina di trovarti in un campo da tennis. L’aria aperta, gli uccellini che cinguettano, il sole del primo pomeriggio. Apri gli occhi: sei nel tuo soggiorno e ad allenarti non è una simpatico maestro in visiera e gilet ma il tuo allenatore da tennis portatile. Perfetto per qualsiasi livello e per qualsiasi età. E potrai anche allenarti in pigiama. CARATTERISTICHE: Altezza: 81 centimetri circa prima di iniziare il tuo allenamento riempi la base con acqua o sabbia Prodotto spedito dalla Cina. Tempi di consegna: 20/30 gg.

52,90 €

Kit da tavolo per trasformare lo smartphone in microscopio

Si chiama Blips Ultra Labkit, è un prodotto italiano e trasforma il tuo cellulare in un microscopio. Le lenti si applicano al cellulare velocemente con un adesivo. Il kit comprende anche delle lenti macro.

6,72 €

Borraccia con infusore

Le bottiglie di plastica sono uno dei primi fattori inquinanti, ma anche le bustine delle tisane utilizzate per preservare l’aroma del prodotto sono un problema da non sottovalutare. Ecco perché sarebbe sempre meglio optare per una versione sfusa del vostro the preferito. Confidando a casa abbiate già una borraccia e un infusore, con questo articolo prendete due piccioni con una fava. CARATTERISTICHE Colore: Viola/Blu/Rosa/Verde/Grigio Capacità: 400ml/560ml Materiale: commestibile PP/PC Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

21,32 €

Lavagna tattica basket

Nostalgia del campo da basket? La lavagna tattica ti permetterà di studiare lo schema migliore per le tue partite e ipotizzare la tecnica di gioco che incontrerai in campo con i tuoi avversari. Ricordati, una volta bordo campo, di cancellare il tuo schema: con la pretesa di ammirare la tua whiteboard la squadra rivale conoscerà tutti i tuoi segreti! Ottima anche per gli E-sports. Caratteristiche: Formato: 40 x 24cm Contiene: Basketball Coach lavagna Marker nero Pulisci Lavagna Prodotto spedito dalla Cina. Tempi di consegna: 20/30 gg.

9,14 €

Contenitore popcorn in silicone

Se vuoi goderti il film senza dover interrompere la visione più e più volte, causa continuo refill di popcorn, questo contenitore farà al tuo caso. La sua dimensione ti permetterà di conservare la giusta quantità e nel frattempo tenere "il bottino" al caldo grazie al suo comodo tappo. E se la tua cucina non fa invidia a una postazione di Master Chef, il materiale in silicone, inoltre, ti permetterà di cucinare direttamente nel tuo microonde, come valida alternativa alla popcorn maker machine. CARATTERISTICHE Materiale: silicone Dimensioni: circa 15cm, diametro del fondo 11.7*10 centimetri diametro di copertura 15.8*14.2 centimetri Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.