Bomboniere battesimo: ricordi preziosi per celebrare un momento speciale

Il battesimo è un momento molto importante per i genitori e le persone vicine al neonato che viene battezzato. Una delle tradizioni più antiche e diffuse legate a questo evento è quella di regalare le bomboniere, piccoli omaggi in segno di affetto e condivisione.

La scelta delle bomboniere battesimo può essere una decisione difficile, poiché molte famiglie cercano qualcosa di unico e di significativo per commemorare questa occasione speciale.

Ecco allora alcuni consigli che possono aiutare nella scelta.

Il significato e le origini delle bomboniere

Le bomboniere battesimo sono un simbolo importante della tradizione cristiana. Si tratta di piccoli oggetti che i genitori, i padrini e le madrine offrono ai loro invitati come segno di gratitudine per la partecipazione alla cerimonia del battesimo.

L’origine delle bomboniere risale a molti secoli fa, quando in occasione dei matrimoni nobiliari venivano distribuiti a tutti gli invitati dei piccoli omaggi a base di dolci. Nel corso degli anni, questo gesto si è trasformato in un’usanza diffusa anche per altre cerimonie importanti, tra cui il battesimo.

Elementi essenziali per una bomboniera perfetta

Tradizionalmente, gli elementi che non possono mancare in una bomboniera per il battesimo sono quattro: i confetti, la confezione, la decorazione a tema e il messaggio personalizzato:

i confetti , piccoli dolcetti dalla forma di una mandorla e dal cuore di zucchero, simboleggiano la prosperità;

, piccoli dolcetti dalla forma di una mandorla e dal cuore di zucchero, simboleggiano la prosperità; la confezione è l’elemento chiave delle bomboniere battesimo , dato che determina l’aspetto finale dell’omaggio e deve quindi rispecchiare la personalità della famiglia e lo stile della cerimonia;

è l’elemento chiave delle , dato che determina l’aspetto finale dell’omaggio e deve quindi rispecchiare la personalità della famiglia e lo stile della cerimonia; la decorazione a tema è un’altra componente fondamentale. L’aggiunta di decorazioni personalizzate impreziosisce l’omaggio e lo rende ancora più unico e speciale;

è un’altra componente fondamentale. L’aggiunta di decorazioni personalizzate impreziosisce l’omaggio e lo rende ancora più unico e speciale; infine, la bomboniera deve contenere un biglietto con su scritto il nome del bambino o della bambina, la data del battesimo e, opzionalmente, anche una frase speciale.

Idee per scegliere le bomboniere più adatte

Per personalizzare ogni elemento della bomboniera, ci sono numerose opzioni disponibili.

I confetti

I confetti bianchi sono i più tradizionali e la scelta più indicata, dato che simboleggiano la purezza e l’innocenza del bambino. Tuttavia, non sono da escludere altri colori, come il rosa o l’azzurro in base al sesso, ma anche il giallo, il verde e altre tonalità pastello.

La confezione

Per quanto riguarda la confezione, ce ne sono di diverse forme, dimensioni e materiali, pertanto le opzioni di scelta sono molteplici.

Se si tratta di una cerimonia elegante, ad esempio, è possibile optare per un sacchetto in tessuto pregiato, magari in satin o organza, mentre per una cerimonia più semplice si possono scegliere tessuti come il cotone o la juta, oppure scatoline in cartoncino.

Anche la praticità e il riutilizzo sono elementi da considerare nella scelta della confezione: le scatole resistenti, i contenitori in legno o metallo e anche i vasetti in vetro, rappresentano infatti delle soluzioni più durevoli e utili per gli invitati.

La decorazione a tema

Gli elementi decorativi, come nastrini, fiocchi, fiori artigianali o perline, rendono la bomboniera un vero e proprio capolavoro in miniatura. Tuttavia, un altro elemento che può rendere la bomboniera ancora più speciale sono gli accessori, ossia dei piccoli oggetti che richiamino il tema del battesimo e dell’infanzia: come carrozzine, biberon, orsacchiotti o angioletti.

Questi accessori sono realizzati in vari materiali, dal legno alla ceramica, fino al metallo, e possono quindi rappresentano un ricordo tangibile e duraturo della cerimonia.