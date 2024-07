All’arrembaggio della vita con Joe la pirata

Bao Publishing pubblica Joe la pirata, il volume di Hubert e Virginie Augustin dedicata a una delle donne più iconiche del Novecento.

L’azione più aderente a quello che ha suscitato in mente la lettura di Joe la pirata di Hubert e Virginie Augustin è quella dell’andare all’arrembaggio. Già perché in questo bel volume si presenta la vita da copertina di Barbara Carstairs, una delle donne più particolari e iconiche del Novecento. Parto però da un altro punto per presentarvi il fumetto. Sfogliando le pagine troverete un sacco di qualità, sia dal punto di vista dello stile che proprio della messa in pagina delle diverse situazioni, degli spazi delle vignette e, financo, del tratto, ora più “realistico” ora più macchiettistico. Hubert e Augustin hanno lavorato alla grande, consegnandoci un’opera potente e riconoscibile da lontano, proprio come è stata Carstairs, alias Joe.

baopublishing.it Che qualità nelle tavole di Joe la pirata

Nelle pagine di Joe la pirata si respira tutta la libertà filosofica e assoluta che ha mosso la vita di Barbara Carstairs, una persona che fin da piccola ha sempre tenuto poco conto delle convenzioni sociali, in costante ricerca di “qualcosa in più” da vivere, conoscere, provare e amare. Questo è infatti un libro, soprattutto, di esperienze, di esperienze prima dell'”esilio” dalla famiglia materna (vissuto dalla protagonista come però una benedizione) e poi dei grandi amori e passioni che hanno contraddistinto la vita, dalle donne alle auto da corsa fino alle barche. Una vita sempre condotta, giustappunto, “all’arrembaggio”, da grande seduttrice/seduttore del mondo che viene, bevuta a rapide e ampie sorsate “perché solo così è possibile sentirne appieno il sapore”.

baopublishing.it Lo stile di Joe la pirata

“Rocambolesco, incredibile soprattutto perché vero, questo volume è un manifesto alla libertà dell’individuo, un racconto paradossale, ma autentico, e uno spunto di riflessione potente”, così viene descritto Joe la pirata sul sito di Bao e questa descrizione mi trova veramente concorde. Una vita che è una corsa di velocità, sfrenata, folle, elegante e anticonvenzionale. Se avete voglia, come me, di scompigliarvi i capelli al vento del cambiamento, questo è l’albo a fumetti che fa per voi.