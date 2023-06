Domani, l’arcobaleno: fatti coraggio, almeno quando mi devi dire di no

Con Domani, l’arcobaleno Noriko Kihara costruisce una grande storia d’amore. Autentica, ruvida e dolce.

La copertina di Domani, l’arcobaleno

Autentica, ruvida e dolce è la storia d’amore attorno cui ruota Domani, l’arcobaleno, il nuovo manga di Noriko Kihara, pubblicato in questi giorni da J-Pop. Attraverso, infatti, una storia che trae linfa vitale dai BL (i cosiddetti “Boys love”, ovvero manga che si occupano di amori tra uomini, indirizzati, per lo più, a un pubblico femminile) attualizza e rinnova genere, consegnandoci un testo contemporaneo e al passo con i tempi.s Uscendo nel mese del Pride è chiaro e evidente come Domani, l’arcobaleno sia una lettura non solo consigliata ma praticamente obbligata ma, vorrei essere chiaro, il valore di questo manga va oltre. Infatti se è vero come è vero che, dal punto di vista della “grammatica del genere letterario” qui si rispettano con attenzione tutti gli stilemi, il manga in questione è un manga importante al di là di ciò, perché mette in scena una bella storia d’amore, molto romantica e buffa, tra un ragazzo che fa la drag-queen in un locale notturno e un salary-man solitario e imbranato.

La cover giapponese di Domani, l’arcobaleno

Rispettando, perciò, il classico meccanismo del personaggio seme, ovvero quello “attivo” e uke, cioè chi “accetta”, Domani, l’arcobaleno ci insegna, al tempo stesso, la particolarità di una simile relazione, vista nel Giappone di oggi, e al tempo stesso la sua pressoché totale omogeneità rispetto a un tipo di relazione altra. Grazie a un disegno interessante e pulito ed ad una campitura delle vignette sempre molto chiara, questa è una lettura semplice anche per chi, magari, abbraccia il genere per la prima volta. Nonostante una parte centrale che, per quanto concerne soprattutto i dialoghi, ho trovato un po’ lenta ad imgrare, il testo di Noriko Kihara è una lettura consigliatissima sia nel mese del Pride sia…sempre!