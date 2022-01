Io e Freddie il nuovo romanzo di Francesco Santocono

“Una specie di magia. Io e Freddie”, il romanzo di Francesco Santocono che con l’aiuto di Freddie Mercury affronta il tema dell’AIDS (e altre piaghe della nostra società).

“Una specie di magia. Io e Freddie” è il nuovo romanzo di Francesco Santocono, giornalista, scrittore, regista e docente universitario che da anni dirige l’unità operativa di Comunicazione Istituzionale dell’Arnas Garibaldi di Catania, uno dei più importanti enti ospedalieri siciliani.

Il romanzo è tratto dall’omonimo cortometraggio, scritto e diretto dallo stesso Santocono, e tratta in profondità, ma con estrema naturalezza temi attualissimi come l’omofobia, il bullismo, l’HIV, la violenza nei confronti delle donne e il cattivo uso dei social network.

“Una specie di magia. Io e Freddie” è la storia di Andrea, studente universitario dalla vita apparentemente normale, fatta di musica, studio e amore per la fidanzata Chiara, ma che nasconde invece intolleranza verso il fratello omosessuale, violenza gratuita e amicizie sbagliate.

È proprio nel momento in cui Andrea si trova faccia a faccia con tutti i suoi mostri e quando tutte le sue certezze crollano che appare Freddie Mercury. In un ruolo inaspettato di Grillo Parlante, è proprio il fantasma della rockstar a sostenere Andrea, consigliarlo e aiutarlo, accompagnandolo anche nel suo doversi confrontare con l’AIDS.

“La storia è inventata – dice l’autore – seppur ispirata a personaggi esistenti, scritta innanzitutto per eliminare il luogo comune del binomio omosessualità/AIDS. Un romanzo in cui si dimostra che una malattia trasmissibile non è pericolosa in quanto tale, ma perché si muove in un contesto e vive nel contesto. Di conseguenza, dal punto di vista sociale, tutto ciò che ne fa da corollario diviene parte della malattia stessa. Mercury non è altro che la coscienza interiore del protagonista del libro, il quale inizia un percorso di resilienza guardando dentro se stesso”.

Il Freddie di Santocono è ironico, sfacciato, quando compare si sente un buon profumo, è adorabile. “Vedi caro – dice ad Andrea – a me della vita piaceva ogni cosa, ogni dettaglio. Amavo vivere nella bellezza delle cose. Adoravo esagerare e sbalordire la gente. Facevo tutto con tutti, ma a un certo punto, tutti non c’erano più e sono rimasto solo. Non avevo altro che la mia musica e la voglia di cantare, anche se poi non ho potuto fare più nemmeno quello”.

Una delle parti più toccanti del libro.

“Io e Freddie. Una specie di magia” il film, Premio Massimo Troisi sezione emergenti e che ha visto tra gli interpreti Alessandro Haber, Stella Egitto, Gabriele Vitale, Luca Villaggio (nel ruolo di Freddie Mercury) e Mario Opinato, è stato presentato in tutte le scuole superiori della Sicilia lo scorso 1 dicembre, in occasione della giornata mondiale contro l’AIDS, nelle scuole superiori della Repubblica di San Marino e proiettato nel carcere minorile Bicocca di Catania.

Il romanzo e il cortometraggio fanno parte della Campagna di sensibilizzazione contro il virus dell’HIV promosso dal Centro Studi delle Professioni Sanitarie per la Giustizia, presieduto dallo stesso Francesco Santocono e curato dall’agenzia di relazioni pubbliche Ajs Connection.

Freddie Mercury invece, suo malgrado, dal momento della sua morte, è uno dei simboli più forti della lotta contro l’HIV: ancora oggi è in piena attività The Mercury Phoenix Trust, organizzazione di volontariato e di informazione che cerca di combattere l’AIDS in tutto il mondo, fondata dai Queen e da Mary Austen.