La biografia a fumetti di David Bowie, per conoscere meglio l’uomo venuto dallo spazio

In contemporanea con l’originale americano e in occasione del quarto anniversario della sua scomparsa, Panini Comics pubblica in Italia Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams, la biografia a fumetti che racconta la vita dell’icona mondiale David Bowie: un artista anticonformista che ha sedotto intere generazioni di fan con la sua musica indimenticabile, uno straordinario performer visivo che ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo.

Un volume emozionante e magnificamente illustrato dalla coppia più pop e technicolor del fumetto americano, Michael e Laura Allred, con la sceneggiatura di Steve Horton, che ripercorre la scalata al successo dell’artista dall’anonimato alla fama mondiale, in parallelo all’ascesa e alla caduta del suo alter ego Ziggy Stardust. Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams è un lavoro monumentale ispirato dall’unico e solo super eroe, extraterrestre e dio del rock and roll.

Ogni pagina è una lacrima, perché David Bowie ci manca molto e la sua fine è stata leggendaria proprio come la sua vita, ma il fumetto si concentra soprattutto sul periodo che inizia da Space Oddity e culmina con la fine del personaggio di Ziggy Stardust, da lui inventato dopo aver conosciuto Lou Reed, Alice Cooper, Marc Bolan, i Velvet Underground, Andy Warhol, Iggy Pop, Mott The Hoople, la prima moglie Angie, Elton John, Freddie Mercury e il fido compagno chitarrista Mick Ronson. Un alter ego, messaggero delle stelle, una rockstar glam dissoluta ed esistenzialista, che annuncia ai suoi fan la fine del mondo, o della giovinezza, che forse sono la stessa cosa.

La storia di Bowie in questo fumetto si conclude poco dopo Diamond Dog, cioè dopo l’abbandono del personaggio che più di tutti l’ha reso famoso, per vestire i panni del Duca Bianco e di tutte le sue incarnazioni successive, dagli anni ’80 in poi. Un compendio grafico per chi vuole ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera o per chi vuole saperne di più sulla sua vita misteriosa e affascinante.

Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams

Compra | Amazon