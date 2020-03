Nasce #Telefonami, la nostra storia collettiva scritta in quarantena: inviate testi e immagini

Sfruttiamo a nostro favore la quarantena e scriviamo una storia collettiva, per alleviare questo periodo e rallegrare le giornate di tutti. Lucio Dalla lo diceva sempre: bisogna trasformare dolori e difficoltà in parole, versi ed emozioni… in bellezza, insomma. Artisti come Samuele Bersani e Luca Carboni hanno seguito il consiglio. Facciamolo anche noi.

Ecco l’incipit da cui partire: un prologo di “evasione”, per dare il via. E c’è anche la cover “spaziale” di Davide Passoni (Mc-Poetry Slammer, Animatore Sociale esperto in Musicoterapia, Graphic & Sound Designer). Liberate la fantasia e inviate a “francescocarrubba@hotmail.it” testi, racconti, poesie, foto, video, disegni, fumetti… Oppure commentate, date idee, inventate personaggi, scrivete i capitoli successivi e suggerite come proseguire.

Quando la normalità sarà tornata, questa storia collettiva rappresenterà un frutto virtuoso dell’emergenza. L’idea è dedicata a Raffaele Masto, giornalista, scrittore e narratore di storie, rubato dal Coronavirus: ciao Raffa, “telefonami nello spazio…”.

Prologo. “TELEFONAMI (L’astronauta)” di Francesco Carrubba

Telefonami

nello spazio

sarò breve però

so che capirai

Ho la Luna girata

buchi neri sul viso

la vista su Marte

sognando il Monviso

Saturno ha gli anelli

ma vuoi mettere i tuoi

mal di testa perenne

che vedo le stelle

…Sempre quelle

uguali ogni giorno

come sorelle

povere e belle

Telefonami

nello spazio

sarò breve però

so che capirai

Ho la ricarica a vita

ma la batteria è finita

così ti regalo

il mio ultimo giga

Saranno meteore

di poche parole

le dimenticherai

al prossimo sole

…Sempre quello

uguale ogni giorno

come un fratello

povero e bello

Leggo venti poesie

alla luce di scie

bianche splendenti

di comete cadenti

Perché sul comodino

della mia navicella

fa da lampadina

la tua foto più bella

So che capirai

So che capirai…

E quando sono partito

mica lo sapevo

che dal cielo infinito… io

non sarei più tornato

non sarei più tornato

…mi capirai?

© Davide Passoni