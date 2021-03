QUANTO BASTA – Il primo fumetto targato Dailybest

“Quanto Basta” è il titolo del primo fumetto di GiulianelpaesedelleCamille. Lo potrete trovare tra le pagine virtuali del nostro sito ogni venerdì con cadenza bisettimanale.

Camilla e Giulia, entrambe classe ‘96, nascono a Perugia. Camilla inizia a disegnare fin da bambina, seguendo le orme (o meglio i tratti) del padre, frequenta e si laurea all’accademia di Perugia nel corso di pittura e attualmente studia a Bologna illustrazione. Giulia, da bambina riservata, si rifugia nei libri e questo amore spasmodico la porta a laurearsi in lettere moderne, sempre a Perugia, ed ora è a Lisbona per frequentare la magistrale di “Studi Teatrali”. Giulia e Camilla si conoscono svolgendo un lavoro part time durante l’università, e si riconoscono nei disegni e negli scritti l’una dell’altra: dopo poco tempo nasce “ GiulianelpaesedelleCamille ” , progetto che mira alla ricerca di un proprio spazio per far nascere e crescere qualcosa di bello.

Quando il dialogo è nullo, serve poco a sconvolgere gli equilibri di una famiglia, Aurora da figlia testarda lo sa bene e quando rimane incinta e scopre di aspettare Lila diventa impossibile continuare ad abitare nella casa del padre Enea, uomo burbero e di poche parole. Certe volte è più semplice andarsene che provare a spiegarsi, è più facile andarsene e lasciare che il vuoto venga colmato dal silenzio e dalla distanza. E questo fa Aurora da sedicenne confusa : scappa da casa insieme al suo amore per provare a costruire quella famiglia che sempre avevo voluto, ma che non era riuscita ad avere in casa.

DAL NOSTRO SHOP

15,00 €

La Bella Nostalgia - Archeologia pop degli anni '80 e '90 in Italia

Scarica gratuitamente l'ebook de La Bella Nostalgia in tutti i formati QUI "La Bella Nostalgia - Archeologia pop degli anni '80 e '90 in Italia" di Simone Stefanini parla di mode, film, telefilm, musica, porno, orrori e gioie di due decenni contrapposti di cui oggi abbiamo rivalutato ogni lascito. Una riflessione tragicomica sulla retromania in Italia, una macchina del tempo a metà tra la DeLorean di Ritorno al Futuro e la Bianchina di Fantozzi. 200 pagine - edizione limitata di 50 copie firmata e numerata dall'autore. Edizioni Brava Gente - Betterdays

14,45 €

L'inverno d'Italia: Il fumetto di Davide Toffolo sui campi di concentramento italiani

Grazie a Coconino Press è uscita la nuova edizione di L’inverno d’Italia, il fumetto sulla vergognosa pagina della storia italiana: i campi d’internamento italiani in cui finirono migliaia di cittadini sloveni. Una storia poco conosciuta raccontata qui con le illustrazioni del bravissimo Davide Toffolo.

10,43 €

The Gashlycrumb Tinies

In Inghilterra è un grande classico, firmato dall’illustratore Edward Gorey. Nelle tavole del libricino, troviamo le lettere dell’alfabeto illustrate da bambini morti. Nel senso: ogni lettera è accostata a un bambino con quell’iniziale, morto in circostanze tragiche. Per dire una cosa banale, si potrebbe dire che si tratta di immagini che sembrano uscite dall’immaginario di Tim Burton, ma avrebbe poco senso. Il bello è perdersi per qualche secondo nelle vicende di questi poveri bambini.

10,20 €

Il mare spiegato ai miei nipoti

Se anche a voi piace il mare e magari siete anche dei tipi scientifici o perlomeno curiosi, allora questo bel libretto può aiutarvi a conoscere meglio l'ecosistema del mare, i suoi segreti e la sua importanza. Scritto da Hubert Reeves e Yves Lancelot è un libro di divulgazione scientifica sul mare, che potete leggere con i vostri figli. Invece delle solite banalità fantasy. :-)

9,50 €

Zen del Juggling

Autore: Dave Finnigan Editore: Nuovi Equilibri Un vecchio libro, del 1999, ma è un classico per gli amanti della giocoleria, è in fondo un libro per tutti, perché la vita è come un esercizio difficile di giocoleria.

15,30 €

Fumetto Paper girls vol.1

Il fumetto Paper Girls, il primo volume di 144 pagine è uscito il 25 agosto 2016 per BAO Publishing e si candida a essere il perfetto incontro tra Ghostbusters e Stranger Things. Paper Girls è infatti una serie scritta e disegnata da Brian K. Vaughan e Cliff Chiang, che va a collocarsi tra i Goonies, Stand By Me e la Guerra dei mondi, ma con una particolarità non da poco: stavolta le esploratrici in sella alle BMX sono tutte ragazze. Un Sacro Graal per tutti i retromaniaci amanti del vintage, che si candida a diventare un nuovo cult.

31,30 €

In her kitchen

Noi tutti amiamo le nonne. Con il loro profumo di borotalco e naftalina, il grembiule sempre indosso come se fosse un’uniforme, lo sguardo eternamente dolce e affettuoso. Questo libro fotografico di Gabriele Galimberti ne racconta le cucine, i luoghi per definizione, delle nonne.

5,99 €

L'universo spiegato ai miei nipoti

Le risposte di un nonno astrofisico alle domande della nipotina raccolte in questo piccolo libretto. Hubert Reeves è un grande divulgatore e questo è un libro perfetto per cominciare a scoprire i misteri dell’Universo con i propri figli e nipoti.