Smoking behind the supermarket with you: un petalo fra i capelli

Smoking behind the supermarket with you di Jinushi, appena pubblicata da J-Pop, è un congegno narrativo abbastanza perfetto. Infatti questa storia si poggia su uno stilema molto classico che affonda le radici nella rom-com più pura: c’è un lui più grande, un po’ solitario, un po’ “orso”, totalmente imbranato che finisce per incontrare una misteriosa quanto attraente ragazza, contraddistinta da un look “aggressivo e particolare” che si rifugia a fumare nel retro del suo supermercato preferito. Detta così, me ne rendo conto, molti di voi potrebbero pensare a qualcosa o di molto scontato o, addirittura, privo di senso eppure il manga di Jinushi funziona e funziona benissimo. Questo perché una volta che si entra a patti, narrativi intendo, con questo tipo di narrazione poi tutte le situazioni messe in campo sono davvero gradevolissime.

Quel senso di imbarazzo misto a curiosità del nostro povero salary-man, vessato a lavoro e che ha come unico momento felice della propria giornata l’incontro con la “cassiera della fila 2” è al tempo stesso dolce e un po’ triste, perché, sul serio il “nostro” Sasaki incarna molte delle idiosincrasie della società giapponese, che ti obbliga a turni massacranti in ufficio in cui, cito a memoria, “si passa da una riunione all’altra, senza soluzione alcuna di continuità, una riunione più inutile dell’altra”.

Al tempo stesso la tossicità dell’ambiente lavorativo giapponese viene ribadito anche dall’altra parte, diciamo così, del fiume visto che la “cassiera” si ritrova anche lei come pressata da una serie di regole e “buone norme di comportamento” una più assurda dell’altra, soprattutto atte, diciamo così, a colpire i tabagisti e/o fumatori più o meno incalliti. Detto questo, e quindi evidenziando la critica alla società giapponese, non si tratta certamente di un manga di denuncia o che si concentra su tali aspetti. Per farvi capire meglio come stanno le cose vi posso dire come, in buona sostanza, questa storia sia una serie di scene, quasi sempre molto ben riuscite, in cui le persone, apparentemente così distanti e diverse l’uno dall’altra, finiscono sempre più ad avvicinarsi, le loro orbite diventano sempre più coincidenti fino, forse, ad incrociare i loro destini.

Certo, tutta la “trama” si regge sull’essere tonto al cento per cento del nostro protagonista, che non si accorge di un più che evidente “scambio/cambio di persona” ma, al di là di questo cliché narrativo, molto tipico nelle rom-com giapponesi, il manga è senza ombra di dubbio godibilissimo. Dal punto di visto del segno grafico, i disegni sono buoni, con particolare attenzione per la misteriosa “lei” anche se, va detto, l’estetica non ha una grande personalità. Ci sono picchi di vera e propria dolcezza come lo la scena nel quale la nostra dolce e gentile cassiera si accorge che il povero Sasaki è stato al lavoro tutto il giorno con un petalo di fiore di pesco fra i capelli. Insomma questo manga, che ha fatto furore su Twitter, si presenta molto bene nel suo primo volume (che avrà cadenza bimestrale) e al netto delle possibili “ridondanze di trama” mi piace consigliarvelo, specialmente se avete voglia di una storia dolce e da leggere in completo relax quando tornate stanche e stanchi dal lavoro. E magari vi state recando al vostro supermercato di fiducia.