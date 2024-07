Una playlist chiamata La persona che mi piace non è un ragazzo

Star Comics pubblica in Italia il web manga La persona che mi piace non è un ragazzo.

La copertina del primo volume di La persona che mi piace non è un ragazzo

Con un charachter-design di questo tipo è chiaro ed evidente che La persona che mi piace non è un ragazzo rappresenti una possibile “hit” a livello editoriale. Già perché il manga, appena pubblicato da Star Comics in una bella edizione, nato al principio sul web e poi “tracimato” su carta, ha tutti gli ingredienti per catturare un numero di lettrici e di lettori. La storia, infatti, è molto semplice e si sviluppa su un asse chiaro fin da subito: è la musica la passione principale che muove le due protagoniste del fumetto che partendo nell’ambiente scolastico agli antipodi, l’unica molto estroversa e appariscente l’altra timida e riservata, finiscono per toccarsi e scambiarsi i ruoli fuori, o per meglio dire nel negozio di cd che frequentano dopo scuola, la timida diventa misteriosa e sensuale, l’estroversa impacciata e romantica. Un boy’s love, insomma, giusto per intenderci, fatto e (ri)finito.

www.starcomics.com La campagna marketing di La persona che mi piace non è un ragazzo

La storia, insomma, lo avete già capito va a parere proprio lì, ovvero una serie di situazioni, più o meno tenere, più o meno imbarazzanti, in cui le due ragazze si studiano e iniziano a ruotare sempre più vicine anche perché, come si comprende benissimo sin dalle prime pagine, quel misterioso e affascinante commesso del negozio di cd non è altro che la timida e “invisibile” compagna di classe della gyaru . In tutto questo, un po’ come da manuale, si inserisce “un terzo incomodo”, un ragazzo che prende un po’ dell’una un po’ dell’altra e che, pare abbastanza evidente, nei prossimi numeri mettere scompiglio nella loro “relazione”.

www.fumettindelebili.com Lo stile di La persona che mi piace non è un ragazzo

Nonostante una sceneggiatura che non è, senza alcuna ombra di dubbio, né particolarmente originale o chissà quanto realizzata, La persona che mi piace non è un ragazzo è un manga che si legge come si beve un sorso di limonata fresca in un giorno di calura estiva: è davvero ma davvero piacevole e, lo voglio ribadire, il lavoro di Sumiko Arai dal punto di vista dei disegni, soprattutto del chara-design è eccellente, il vero e proprio punto di forza dell’intera pubblicazione. Per questo motivo, oltre che alla lettura, vi invito a buttare un occhio alle pagine conclusive, in cui ci sono le presentazioni dei personaggi. Date retta a un cretino, come si diceva una volta: vi innamorerete.