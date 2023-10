Teogonia, magia, sangue e mistero

Teogonia, la nuova serie manga (e prossimamente anche serie animata) scritta da Tsukasa Tanimai e disegnata da Shunsuke Aoyama – con character design di Koichiro Kawano – è molto interessante.

Una volta che ho terminato la lettura del primo volume di Teogonia, il manga scritto da Tsukasa Tanimai e disegnato da Shunsuke Aoyama – con character design di Koichiro Kawano pubblicato da Saldapress, sono stato invaso da due sentimenti uguali e differenti. Il primo è avere tra le mani una storia che non fa, senza ombra di dubbio, l’originalità il suo fiore all’occhiello. Già perché optare per un protagonista non particolarmente dotato in combattimento e renderlo un abilissimo guerriero gettato in un mondo fantasy non è che sia proprio una trama “da urlo”. Tuttavia, ed è qui che arriva il secondo sentimento, il manga gioca a carte scoperte con il lettore: non si erge, un po’ come hanno fatto i tanti epigoni di Attack on Titan, a “nuova big thing” del panorama ma si mostra per quel che é: un battle-manga disegnato con garbo, che mette in scena combattimenti a profusione e, immagino, voglia donare ore ore di mondo fantasy a chi si avvicinerà alle sue pagine.

Se dal punto di vista generale il tratto estetico è molto gradevole, i rimandi e le influenze con altre opere sono palesi (basta vedere il “power-up” della trasformazione per trovare un’assonanza con Jujutsu Kaisen ad esempio) ma quest’aderenza è, come detto in precedenza, mai celata, bensì “sbandierata” senza colpo ferire. Poi viene il ritmo della narrazione è qui sta proprio la caratteristica migliore di questo primo volume: il ritmo è sempre sostenuto, incalzante, non ci si annoia, per ora, mai. Nonostante siamo al primo volume Teogonia può avere le gambe per essere “quella serie riempitivo” intesa non in senso negativo ma in chiave positivo, ovvero come un titolo “di consumo” atto, appunto, a “riempire tempo”. Se siete perciò “affamati” di nuove storie provenienti dal Giappone, Teogonia vi sta già chiamando dagli scaffali.