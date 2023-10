Gachiakuta, rifiuta il rifiuto

Gachiakuta, la nuova serie di Star Comics ha dei punti di forza nella sua semplicità.

Tante edizioni per Gachiakuta

Gachiakuta è una serie semplice che però ha dei punti di forza. Non potrei iniziare così la mia recensione della nuova uscita di Star Comics, ovvero il “manga della spazzatura”, una sorta di mix tra Alita Made in Abyss che però rinuncia a una “escavazione” così profonda come avviene invece per i due, titanici, esempi visto. Eppure la storia di Rudo nella sua assoluta semplicità e, diciamo così, aderenza al canone di un fumetto pensato per un pubblico di ragazze e ragazzi giovani, presente qualche elemento di forza. A questo proposito debbo proprio citare il disegno che nella sua generale chiarezza ogni tanto “impazzisce”, distorcendo tutto, mettendo “in negativo” le vignette e dando forza e “follia” alle tavole. Kei Urana dimostra tutto il suo “debito” nei confronti dell’estetica di Soul Eater non rinunciando però a un tocco personale.

Anche per quanto concerne il worldbuilding, nonostante la divisione tra “celesti” e “terreni” non suoni particolarmente nuova, funziona e va il suo bravo fascino. La descrizione della voragine, dell’enorme discarica-inferno nella quale vengono gettati gli assassini e i malfattori è senza dubbio interessante. Meno, a mio avviso, riuscito è il design delle prime creature “intere” che si incontrano: davvero troppo generiche e prive di personalità anche se, ne sono convinto, il fulcro del manga non sta nelle creature bensì negli “umani”. Umani o, per meglio dire, i given, cioè coloro i quali riescono a sfruttare il potere latente contenuto negli oggetti, l’anima o rimembranza insita in essi. Anche qui, mi tocca ripetere “nulla di nuovo ma funziona e intriga”. Gachiakuta, insomma, non è il manga che rimette la chiesa al centro del villaggio ma sicuramente un paesino ideale per un fine settimana di svago. A suon di spazzatura e solenni mazzate, naturalmente.