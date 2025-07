Temptation Island anche in quest’edizione 2025 sta ottenendo uno grandissimo successo, anche il secondo appuntamento ha sbancato in termini di ascolti e adesso si è entrato sicuramente nel vivo del racconto. Intanto c’è chi si chiede se ciò che vediamo in televisione sia finzione e se i concorrenti stiano solo recitando un copione. A distanza di tanti anni dall’inizio del programma è emersa, direttamente da dietro le quinte del reality delle coppie, una verità inaspettata.

Cosa c’è davvero dietro Temptation Island? A parlare è una persona che ha lavorato e continua a farlo per il programma, proprio lei ha voluto svelare – inaspettatamente – tutta la verità.

Temptation Island è vero? Il racconto di chi lavora per il programma

A parlare in modo così aperto del reality delle coppie di Canale Cinque è stata Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice del programma. In un’intervista al Corriere della Sera ha praticamente risposto a tutti coloro criticano Temptation Island perché non farebbe altro che portare i tradimenti in tv e che molti concorrenti fingerebbero solo per avere visibilità.

La Mennoia ha spiegato che il vero successo di Temptation Island risiede nel fatto che i telespettatori si immedesimano nei racconti dei concorrenti, si domandano cosa farebbero anche loro in una situazione come quella. L’autrice ha detto che il programma parla d’amore, di una situazione di limbo in cui si trovano le varie coppie, cosa che potrebbe essere condivisa da tante persone del pubblico. “Non è un programma sul tradimento, piuttosto nell’attesa del tradimento. Vive in quel limbo e racconta veramente il punto debole di tutti noi: l’amore“, queste le parole della Mennoia.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha poi assicurato che non ci sarebbero nel programma coppie finte, che per partecipare al programma bisogna effettuare una serie di provini, anche individuali e che la produzione visiona anche delle prove della storia. La Mennoia ha sottolineato come, facendo questo lavoro da tantissimo tempo, si renderebbe subito conto se davanti ha qualcuno che mente. Praticamente i concorrenti, prima di essere scelti, devono mostrare foto, telefonate, messaggi, tutto ciò che possa provare una storia in corso.

Raffaella Mennoia ha anche raccontato come negli ultimi anni di Temptation Island siano aumentati i tradimenti da parte delle protagoniste femminili, prima erano quasi solo gli uomini a “inciampare”, ma ora le cose sarebbero cambiate. L’autrice ha poi spiegato come a ogni edizione sono più o meno 2-3 coppie a “saltare”.