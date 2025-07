È ufficialmente aperta la campagna iscrizioni per la quindicesima edizione del progetto europeo “Frutta e verdura nelle scuole”, un’iniziativa che coinvolge le scuole primarie di tutta Italia per promuovere stili di vita sani e sostenibili tramite spuntini gratuiti a base di prodotti ortofrutticoli.

L’iniziativa, coordinata in Italia dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in sinergia con ISMEA, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero della Salute, Agea, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, offre ogni anno merende sane a oltre un milione di bambini tra i 6 e gli 11 anni, coinvolgendo circa 7.000 istituti primari.

Un programma educativo che unisce gusto, salute e sostenibilità

Il Programma europeo “Frutta e verdura nelle scuole” ha come obiettivo principale l’educazione alimentare fin dalla tenera età, incentivando il consumo di prodotti stagionali e a basso impatto ambientale. La distribuzione quotidiana di frutta e verdura nelle scuole rappresenta solo il primo passo di un percorso didattico che si arricchisce di iniziative ludico-educative rivolte non solo agli alunni, ma anche alle loro famiglie, per estendere i principi di sana alimentazione anche a casa.

L’anno scorso l’iniziativa ha coinvolto attivamente molteplici realtà culturali e fieristiche italiane, con eventi organizzati in musei interattivi per bambini come il museo Explora di Roma e la Città dei Bambini e Ragazzi di Genova, oltre alla partecipazione al Macfrut di Rimini, la più importante manifestazione fieristica nazionale dedicata al settore ortofrutticolo.

A Genova, presso la Città dei Bambini e Ragazzi, la primavera 2025 ha visto protagonisti 741 adulti e 542 bambini che hanno preso parte agli speciali laboratori “Science Snack” intitolati “Verduropoli: frutta e verdura sono buone e fanno bene”. Questi laboratori hanno trasformato l’esperienza di consumo in un’avventura multisensoriale, durante la quale i partecipanti hanno potuto scoprire le diverse forme, colori e profumi di frutta e ortaggi, approfondendo il valore della stagionalità e dell’origine locale degli alimenti. Il percorso si è concluso con esperimenti scientifici che hanno rivelato proprietà sorprendenti di alcuni ortaggi, rafforzando così il legame tra scienza e alimentazione.

Analogamente, il Museo Explora di Roma ha ospitato venti giornate dedicate al programma con laboratori interattivi come “Vitamine in azione” per 1.396 alunni e 218 insegnanti, oltre a eventi aperti al pubblico come l’escape-room scientifica “Healthy Escape” che ha attratto quasi 9.000 visitatori. La presenza di quiz tematici e cacce al tesoro ha permesso a molte famiglie di vivere un’esperienza educativa divertente e coinvolgente, capace di stimolare la curiosità e la consapevolezza alimentare.

Il più recente appuntamento si è svolto al Macfrut di Rimini, dove circa 150 bambini della scuola primaria Pascucci di Santarcangelo di Romagna hanno partecipato al laboratorio “Les Marmitons”. Guidati da nutrizionisti e animatori, e con la presenza istituzionale del Ministro Francesco Lollobrigida, i piccoli chef hanno ricevuto una mystery-box contenente ingredienti freschi prevalentemente a base di frutta e verdura. La sfida è stata immaginare una ricetta per una merenda dolce o salata, prepararla, impiattarla e condividerla con i compagni, stimolando così la creatività e la conoscenza delle materie prime.

Questo momento educativo si è rivelato un’occasione preziosa per promuovere non solo il gusto e la salute, ma anche la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente attraverso l’adozione di buone pratiche alimentari. Le scuole primarie italiane interessate a partecipare alla quindicesima edizione del programma possono già iscriversi tramite la piattaforma ufficiale all’indirizzo https://www.fruttanellescuole.gov.it/il-programma/come-partecipare. L’adesione permette di ricevere gratuitamente frutta e verdura per gli spuntini quotidiani, ma anche di accedere a una serie di attività didattiche e culturali che coinvolgono docenti, studenti e famiglie in un percorso educativo completo e innovativo.

Il progetto rappresenta oggi una delle più importanti iniziative italiane di promozione dell’alimentazione sana nelle scuole, contribuendo a formare una nuova generazione di consumatori consapevoli, attenti alla qualità, alla stagionalità e alla sostenibilità dei prodotti che portano in tavola.