Dopo anni di attesa, il rinnovo del contratto nazionale del comparto Istruzione e Ricerca 2022/2024 si traduce finalmente in un impatto concreto sulle buste paga di docenti e personale ATA.

Le ultime novità confermano che nei mesi di febbraio e marzo 2026 si completeranno gli adeguamenti economici, con l’erogazione degli arretrati e dell’importo una tantum previsto dal contratto, riconosciuto come un premio aggiuntivo per la fase di transizione.

Docenti e personale ATA: le ultime novità

Il rinnovo contrattuale interessa tutti coloro che operano nel settore scolastico, a partire dai docenti, cui è destinato un aggiornamento dello stipendio tabellare e il pagamento degli arretrati maturati fino a oggi. Accanto a loro, rientra il personale ATA, ovvero il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che assicura il corretto funzionamento quotidiano degli istituti scolastici. Le figure comprese nel personale ATA sono:

Amministrativo : impiegati di segreteria, addetti alla contabilità e gestione documentale;

: impiegati di segreteria, addetti alla contabilità e gestione documentale; Tecnico : operatori di laboratori, specialisti informatici e personale addetto alla manutenzione;

: operatori di laboratori, specialisti informatici e personale addetto alla manutenzione; Ausiliario: collaboratori scolastici, addetti all’accoglienza, pulizia e supporto agli studenti.

Tutti questi lavoratori vedranno riconosciuti gli adeguamenti economici previsti dal nuovo contratto, che si tradurranno in aumenti strutturali e somme aggiuntive. Con il cedolino di febbraio 2026 è prevista l’erogazione di una somma una tantum, come previsto dall’articolo 16 del rinnovo contrattuale. Gli importi riconosciuti sono:

111,70 euro per i docenti;

270,70 euro per il personale ATA.

Questo pagamento è subordinato al fatto che il rapporto di lavoro sia attivo e iniziato entro il 31 dicembre 2023, e non sia terminato anticipatamente. Nel caso di contratti part-time, l’importo viene proporzionato alla percentuale di servizio. Si tratta di un premio aggiuntivo e non di un aumento permanente dello stipendio. A gennaio 2026, intanto, sono già stati aggiornati gli stipendi tabellari con decorrenza economica dal 1° gennaio 2026, e sono stati liquidati in via parziale gli arretrati maturati negli scorsi mesi, che comprendono le differenze emerse rispetto all’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) e agli anticipi di rinnovo.

Il processo di adeguamento stipendiale si completerà a marzo, con un’attenzione particolare al personale docente e ATA con contratti di supplenza breve o saltuaria. Questi lavoratori, gestiti con procedure amministrative separate, potranno finalmente ricevere gli adeguamenti economici previsti dal nuovo contratto, colmando le ultime differenze residue.

L’incremento medio degli stipendi tabellari per il comparto scuola si attesta tra il 5% e il 6%, a cui si aggiungono gli arretrati già erogati e la somma una tantum percepita a febbraio. Con queste operazioni, il rinnovo contrattuale entra nella sua fase operativa definitiva, garantendo un miglioramento economico visibile e tangibile per migliaia di lavoratori della scuola.