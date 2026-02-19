Il Governo italiano ha finalmente approvato il nuovo decreto Energia 2026, che introduce una serie di misure di sostegno alle famiglie per affrontare il caro bollette.

Tra queste spicca un bonus una tantum da 115 euro destinato a una platea selezionata di consumatori, in particolare coloro che già beneficiano del bonus sociale luce. Questa misura mira a mitigare l’impatto degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica, particolarmente sentito negli ultimi anni.

I requisiti per accedere al bonus bollette da 115 euro

Il bonus bollette 2026 da 115 euro è riservato esclusivamente alle famiglie che hanno già diritto al bonus sociale elettrico. Come specifica l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), questo significa che il nucleo familiare deve avere un indicatore Isee aggiornato per il 2026 inferiore a 9.796 euro, nel caso di famiglie con fino a tre figli a carico. Se invece i figli a carico sono quattro o più, la soglia Isee sale a 20.000 euro.

Per chi rientra in questi parametri, il bonus si somma al tradizionale sconto annuale di circa 200 euro previsto dal bonus sociale, portando così il risparmio complessivo sulle bollette elettriche a circa 315 euro per l’anno in corso. È importante sottolineare che il bonus da 115 euro è una misura straordinaria e prevista solo per il 2026. Questa selettività rappresenta un cambio di rotta rispetto alle bozze iniziali del decreto, che prevedevano un bonus più esteso, rivolto a tutti i nuclei con Isee fino a 25.000 euro, ma con importi inferiori (circa 90 euro). Alla fine, il Governo ha preferito concentrare le risorse su una platea più ristretta beneficiaria del bonus sociale.

L’erogazione del bonus da 115 euro avverrà in modo automatico e non richiederà alcuna domanda da parte degli utenti. La procedura sarà attivata attraverso una delibera dell’Arera nelle prossime settimane, successivamente alla pubblicazione ufficiale del decreto in Gazzetta Ufficiale, che attualmente non è ancora avvenuta. Il beneficio sarà applicato direttamente in bolletta a condizione che il richiedente abbia l’Isee aggiornato al 2026 e che la fornitura di energia elettrica sia intestata alla persona o alla famiglia che ha diritto al bonus.

Se, ad esempio, la bolletta è intestata al proprietario di casa e non all’inquilino, il bonus non sarà riconosciuto automaticamente. Non è stata ancora fissata una scadenza precisa per la conclusione della procedura, ma si prevede che tutto sarà completato entro la primavera 2026. Accanto al bonus automatico, il decreto prevede anche un bonus volontario per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro che non rientrano nel bonus sociale. Questa misura, valida per il 2026 e 2027, consente ai fornitori di energia di riconoscere uno sconto fino a circa 60 euro, ma la sua applicazione non è obbligatoria.

I fornitori che decidono di aderire possono ottenere un certificato dall’Arera, utilizzabile anche a fini commerciali per promuovere la propria iniziativa. Tuttavia, questo incentivo non prevede altri vantaggi economici diretti per le aziende. Per accedere a questo bonus volontario, oltre al limite Isee, è richiesto che i consumi elettrici nei primi due mesi del 2026 non superino i 0,5 MWh e quelli dell’anno precedente non superino i 3 MWh. Resta inteso che l’effettiva erogazione dipenderà dalla decisione dei singoli fornitori.