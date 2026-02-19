Il ferro da stiro è qualcosa di assai utilizzato nelle case italiane. Una vera e propria comodità, che in seguito al lavaggio di uno o più vestiti permette di evitare che rimangano ripiegati in modo fin troppo poco elegante. Ecco perché sono tante le persone a farne effettivamente uso.

Proprio per questo, curare nel modo migliore possibile il ferro da stiro è decisamente qualcosa di più di una semplice eventualità, ma una necessità per mantenerlo il più possibile senza far sì che si danneggi fin troppo facilmete e con una rapidità che vi costringe a cercare un sostituto dopo poco tempo che ne fate uso.

Ma come fare? A quanto pare, esistono pochi metodo per pulire il ferro da stiro, ma questi possono permettervi di evitare problemi futuri nella maggior parte dei casi. Cerchiamo allora di capire come fare in maniera un po’ più precisa, dissolvendo i dubbi di decine di italiani e italiane.

Come pulire il ferro da stiro: così non avrai più problemi

Partiamo con il parlare della piastra, che se non scorre più e presenta aloni scuri anomali può rappresentare davvero un problema per l’utilizzo del ferro da stiro. IN ogni caso, utilizzando aceto e sale potete risolvere il problema. Create una psta divendo in parti uguali i due elementi, scaldate il composto e strofinatelo sulla piastra con un panno morbidio. Essendo il calcare un nemico insidioso per il ferro da stiro, l’aceto sarà un grande alleato, visto che si deposita sotto la piastra e nei fori dai quali fuoriesce il vapore.

C’è anche la possibilità di usare bicarbonato e limone, riempiendo un pentolino con metà acqua e metà bicarbonato. Riscaldate il miscuglio, aggiungendo un po’ di sale e bollite tutto con tanto di qualche goccia di limone. In seguito, cospargete tutto sulla piastra e lasciate agire il composto per qualche minuto fino a grattare la superficie con una spugna. Anche il detersivo per piatti può essere utile, specialmente in caso di sporco leggero. Può essere sufficiente un panno umido con una goccia di detersivo per piatti.

Se avete un ferro da stiro di ultima generazione, può essere la scelta ideale per le vostre esigenze. Inoltre, in commercio esistono stick pulisci-piastra. Questi sono capaci di sciogliere lo sporco in pochi secondi anche nel momento esatto in cui il ferro rimane ancora effettivamente caldo. Come abbiamo visto, il modo di pulire al meglio il ferro da stiro esiste eccome.