I Parchi Archeologici di Paestum e Velia inaugurano un’opportunità unica per gli appassionati di storia e archeologia: il biglietto Aeternum, un pass valido per tutta la vita che consente accessi illimitati a due dei siti più affascinanti del patrimonio culturale italiano.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro di innovazioni volte a valorizzare e rendere fruibile in modo esclusivo il ricco patrimonio storico dell’area campana.

Un biglietto prezioso per una visita senza limiti

Aeternum è un biglietto senza scadenza, realizzato in una lamina placcata oro, che permette di esplorare i parchi di Paestum e Velia in qualsiasi momento, senza limiti di tempo o necessità di prenotazioni anticipate. Il pass, venduto a 250 euro, è disponibile in una tiratura limitata di soli 100 esemplari numerati, ognuno dei quali personalizzato con il nome del proprietario. Il carattere esclusivo del biglietto lo trasforma in un vero e proprio oggetto da collezione, destinato a chi desidera un rapporto profondo e duraturo con la storia antica.

L’iniziativa, sotto la direzione della soprintendente Tiziana D’Angelo, si rivolge a visitatori che vogliono vivere l’esperienza archeologica non come un evento fugace, ma come un percorso di scoperta e riscoperta continua. «La storia non è qualcosa da percorrere in fretta, ma da abitare», si legge nella presentazione ufficiale. Ogni visita ai templi di Paestum o all’antica Velia diventa così un momento speciale, un incontro personale con la bellezza senza tempo di questi siti.

Per promuovere il biglietto Aeternum è stato realizzato uno spot particolarmente evocativo, ambientato tra i grandiosi templi di Paestum, definiti “la casa degli dèi”. Nello spot un professore tiene una lezione ai suoi studenti sull’«arte di essere immortali», un invito a considerare la storia come un’eredità eterna da vivere e custodire.

Il pass è acquistabile esclusivamente online, tramite l’app ufficiale Musei Italiani, disponibile su App Store e Google Play, oppure direttamente sul sito ufficiale dei parchi all’indirizzo parchipaestumvelia.cultura.gov.it. Questa modalità digitale punta a facilitare l’accesso all’acquisto, rendendo il biglietto facilmente raggiungibile per un pubblico nazionale e internazionale.

Grazie a Aeternum, i visitatori potranno tornare infinite volte a immergersi nell’atmosfera magica di Paestum e Velia, scoprendo ogni volta nuovi dettagli, approfondendo la conoscenza dei templi, dei resti archeologici e della storia che questi luoghi raccontano da millenni. Con questa iniziativa si rafforza l’importanza di un turismo culturale sostenibile e di qualità, che mette al centro l’esperienza personale e la relazione duratura con il patrimonio. L’idea di un biglietto “a vita” segna un passo significativo nel modo di vivere i siti archeologici, offrendo un valore unico a chi desidera un contatto autentico e continuativo con le radici della civiltà mediterranea.