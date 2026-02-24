Ma tra tutte le voci, quella di Roy De Vita si distingue per la sua ferma critica alla psicologa che ha preso pubblicamente posizione contro la famiglia, suscitando non poche polemiche. In particolare, De Vita mette in discussione la capacità di giudizio di chi ha già espresso un’opinione così netta su un caso così delicato, sollevando dubbi sul fatto che questa persona possa davvero valutare con imparzialità la situazione dei minori coinvolti.

Secondo Roy De Vita, uno degli errori più gravi che è stato commesso in questa vicenda è proprio l’ingresso dell’ideologia nel dibattito, che ha “completamente scavalcato il buonsenso”. De Vita punta il dito contro chi stabilisce che determinati tipi di educazione siano giusti o sbagliati senza tener conto delle realtà specifiche delle famiglie e dei contesti in cui si sviluppano. “Chi stabilisce che l’educazione in famiglia sia sbagliata? Qual è il principio che ci porta a dire che i bambini cresceranno male se non seguono determinate norme?” Si chiede l’esperto, sottolineando che nessuna affermazione di questo tipo può essere fatta senza una valutazione imparziale e documentata.

Per De Vita, infatti, l’ardire di giudicare le scelte educative delle famiglie, in particolare in un caso così complesso, è inaccettabile se non basato su prove concrete. La critica alle famiglie e ai genitori che scelgono un determinato modello educativo non è solo immotivata, ma rischia anche di minare la fiducia nelle scelte di chi sta cercando di fare del proprio meglio per crescere i propri figli.

La Psicologa: Una Figura Conflittuale?

Al centro delle polemiche c’è la figura della psicologa, che è intervenuta pubblicamente con una posizione fortemente critica nei confronti della famiglia nel bosco. Secondo De Vita, una persona che si è già espressa in modo così aggressivo e preconcetto sul caso non può essere considerata imparziale nelle valutazioni psicologiche dei bambini. “Non è la persona più adatta a fare questa roba”, afferma De Vita, evidenziando che il suo punto di vista non può che essere influenzato da una visione ideologica, lontana dall’oggettività necessaria in questi casi.

De Vita sostiene che la psicologa, dopo essersi espressa in modo così deciso e pubblico, non può essere vista come un’entità che può valutare con serenità le problematiche psicologiche dei bambini coinvolti, poiché la sua posizione è ormai contaminata da un giudizio preconcetto. Secondo lui, sarebbe auspicabile che il buonsenso prenda il sopravvento e che tale figura venga allontanata da un caso che richiede una valutazione serena e imparziale.

Il vero problema sollevato da De Vita è quello della neutralità degli esperti, fondamentale quando si parla di bambini e di scelte educative. La psicologa in questione, infatti, non solo ha emesso un giudizio pubblico, ma lo ha fatto in modo fortemente ideologico, senza la capacità di mettere da parte le proprie convinzioni per fare una valutazione professionale e imparziale. Questo non solo compromette il valore del suo intervento, ma pone seri interrogativi sulla qualità delle valutazioni psicologiche che possono derivare da una posizione già definita.

“Non è pensabile che una persona che si è espressa in maniera così aggressiva possa ora essere quella che decide per i bambini”, afferma De Vita. Il suo intervento è chiaro: quando l’ideologia prevale sul buon senso, a rimetterci sono soprattutto i più vulnerabili, come i bambini, che rischiano di subire un giudizio distorto.