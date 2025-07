La Rai continua a rilasciare colpi di scena che interessano la prossima stagione. Questa volta sotto i riflettori ci sono i programmi di successo di Antonella Clerici, The Voice Senior e The Voice Kids. A quanto pare Gigi D’Alessio uscirà di scena: una scelta che ha colto di sorpresa non solo il pubblico ma anche Antonella Clerici.

Per anni D’Alessio è stato un punto fermo nella giuria, portando il suo stile, il suo calore e il suo bagaglio musicale napoletano in una trasmissione che ha fatto dell’emozione e del talento le sue parole chiave. Il suo addio ha lasciato un vuoto importante, e mentre ci si interroga su chi prenderà il suo posto, non sono mancate speculazioni e voci di presunti attriti interni al cast.

A gettare luce sull’intera vicenda è arrivata proprio lei, Antonella Clerici, con un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Chi. La conduttrice ha parlato apertamente, rompendo per la prima volta il silenzio sulla decisione del collega e amico di lasciare il programma per trasferirsi in modo stabile a Mediaset.

Le parole di Antonella Clerici

Clerici non ha nascosto la sua sorpresa e, soprattutto, la sua delusione. Ha definito l’addio di D’Alessio come una “doccia fredda”, ammettendo senza filtri di esserci rimasta male. “È stata una doccia fredda…Sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante….”

La conduttrice ha voluto chiarire subito che non c’è rancore: tra i due rimane un legame solido, fatto di stima e affetto sincero. Il cantautore, secondo quanto raccontato dalla Clerici, avrebbe sentito il bisogno di cambiare, di affrontare nuove sfide. E lei, sebbene colpita dalla sua uscita, ha mostrato di comprendere e rispettare questa esigenza. Cinque anni intensi, quelli condivisi a The Voice, che Antonella ha definito “bellissimi” e capaci di arricchire entrambi, sia sul piano professionale che personale.

Nel corso della stessa intervista, la conduttrice ha anche parlato sul futuro della televisione italiana, parlando della possibilità di vedere Stefano De Martino sul palco dell’Ariston dopo Carlo Conti. “Lo vedrei assolutamente a Sanremo, a me piace moltissimo e l’ho detto in tempi non sospetti…”. Il volto di “E’ sempre mezzogiorno” ha lodato il percorso del giovane presentatore, definendolo preparato, brillante e capace di dare un’impronta personale ai format che conduce, come dimostrato con Affari Tuoi. “Ad Affari tuoi, programma che conosco bene perché l’ho condotto, ha personalizzato il format, lo ha fatto suo…”