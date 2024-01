X6 – CRUCISIX: sì, vendetta, tremenda vendetta!

La nuova collana GURO di Star Comics inizia col botto con X6 – CRUCISIX di Shiryu Nakatake. Da domani nelle librerie, fumetterie e store digitali.

La copertina del primo volume di X6 – CRUCISIX

Quando avevo letto la prima sinossi, un po’ vaga va detto, di X6 – CRUCISIX di di Shiryu Nakatake non ero rimasto, vi confesso, particolarmente impressionato. Però poi ho dato un’occhiata alle prime tavole e mi è bastato pochissimo per anelare il momento nel quale sarebbe uscito anche in Italia. A pubblicarlo “da noi” ci ha pensato Star Comics ma non finisce qui. Già perché questa è la prima opera che inaugura la nuova testata GURO “(dal giapponese guro グル, “grottesco”), dedicata ad opere “forti” indirizzate a un pubblico maturo” e credo che questa scelta sia oltremodo azzeccata. Infatti questo è un fumetto decisamente maturo e per palati “forti”, con tavole dal grandissimo impatto emotivo che potrebbe, in un certo qual modo, scandalizzare il pubblico più sensibile. Quello infatti messo in scena da Nakatake è una storia di vendetta (ed anche di odio) realizzata con una cura, quasi anatomica, per i particolari che alterna, a mio modo di vedere con grande gusto, momenti molto teneri ad altri quasi efferati. Questa dicotomia, e questa assenza di “premura” nei confronti della lettrice o del lettore (messo davanti a forme di violenza, durissime, nei confronti dei più deboli) è un vero e proprio dispositivo narrativo. Non serve tanto a farci entrare in empatia col protagonista, ognuno è lasciato libero di trarre le proprie conclusioni, quanto ci consente di comprendere le motivazioni e quindi osservare in modo più consapevole le, sconvolgenti, conseguenze.

Il primo volume di X6 – CRUCISIX è davvero densissimo e pieno di avvenimenti con, per di più, un finale che apro a sviluppi inauditi per la serie (e non uso a caso questa parola). Serie che, è bene ricordare, in Giappone consta già di quattordici volumi ed è in corso. Insomma il nuovo manga di Star Comics promette veramente molto bene, anche grazie a una linea di disegno emotiva e brutale che alterna istanti di dolcezza alle già citate scene molto efferate. Viva la dicotomia, no?