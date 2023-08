A Milano arrivano le musiche di Joe Hisaishi

Joe Hisaishi, il leggendario compositore delle più belle colonne sonore dello Studio Ghibli, sarà protagonista di un doppio omaggio a Milano.

L’omaggio a Joe Hisaishi

La notizia è arrivata un pomeriggio di metà estate: Joe Hisaishi il leggendario compositore delle più belle colonne sonore dello Studio Ghibli, sarà protagonista di un doppio omaggio a Milano. Tenetevi forte perché, come potrete immaginare, si tratta di una grande, anzi grandissima notizia. Infatti domenica 21 gennaio 2024 Overlook Events organizza un appuntamento veramente unico nel suo genere. Un doppio evento, alle ore 16 e alle ore 20, al Teatro dal Verme durante cui un’orchestra sinfonica proporrà le celebri colonne sonore del compositore giapponese, in un viaggio tra i ricordi e le grandi, grandissime emozioni. Se non volete proprio perdervi il concerto, il consiglio è di consultare il sito dedicato per l’acquisto dei biglietti qui.

Nel comunicato ufficiale si può leggere un programma da “piatto ricco mi ci ficco” con oltre due ore di musica che spazieranno dalle ost de La Città Incantata, Principessa Mononoke, Kiki Consegne a domicilio, Porco Rosso, Il Castello Errante di Howl, Il mio vicino Totoro, Ponyo sulla scogliera passando per Nausicaä della Valle del Vento ma anche Estate di Kikujiro, Sonatine, Kids Return, il meraviglioso videogioco Ni no Kuni, Welcome to Dongmakgol, Il Castello nel Cielo fino Pollicino.. e molto altro. Una vera e propria retrospettiva dell’arte di Joe Hisaishi chene sono sicuro vi sarà conquistare ancora una volta. Si consideri poi il fatto che si tratta di una produzione internazionale, una tournee che ha ormai fatto il giro del mondo e che è quindi sinonimo di grande qualità. Per quanto mi riguarda…sono già in prima fila!