I tastieristi più famosi del rock e del metal

Pianoforte e tastiera sono strumenti spesso presenti anche nella musica più dura, scopriamo alcuni dei musicisti più bravi.

Difficilmente si associano i suoni del pianoforte alla durezza e all’energia del rock o del metal. I puristi raramente tollerano il connubio tra le chitarre distorte e la tastiera, quando in realtà nel mondo della musica moderna ci sono diversi tastieristi che hanno militato in band hard rock ed heavy metal, risultando come un valore aggiunto per la band.

Solitamente la tastiera e il pianoforte sono molto presenti nel genere progressive rock o metal, come anche nel power metal dove spesso si ricorre a sinfonie orchestrali per creare atmosfere epiche. In questi generi capita spesso di ascoltare anche degli assoli magistrali o duelli tra tastiera e chitarra, dove i musicisti si sfidano a colpi di note in virtuosismi a volte fini a se stessi, altre volte spettacolari.

Il ruolo del tastierista in una band rock o metal viene spesso relegato nelle retrovie, d'altronde questi generi sono dominati da altri strumenti come la chitarra e la batteria. Questo però non toglie che alcuni tastieristi sono riusciti a trovare il loro spazio ed emergere, a volte colpendo l'ascoltatore con assoli virtuosi, altre volte semplicemente creando bellissime e avvolgenti atmosfere. Vediamo quali sono alcuni dei tastieristi più famosi e bravi della storia di questi generi.

Jon Lord

L’hard rock e il metal inglese hanno fatto scuola, portando per mano il genere conducendolo verso nuovi orizzonti. Gruppi come i Deep Purple sono riusciti a innovare il loro sound anche grazie al connubio tra vari generi. Il loro compianto tastierista Jon Lord univa grinta e virtuosismi, colpendo l’ascoltatore con assoli di organo spesso in duello con quelli alla chitarra di Ritchie Blackmore. Jon Lord è stato uno dei tastieristi che hanno ispirato quelli delle band moderne, grazie al suo stile unico e inconfondibile.

Kevin Moore

I Dream Theater vantano il virtuoso Jordan Rudess dietro le tastiere ma ancora prima c’era un altro grande musicista, ovvero Derek Sherinian. I veri fan della band però non possono dimenticare il grande lavoro svolto da Kevin Moore sui dischi che hanno contribuito a far diventare i Dream Theater uno dei gruppi più famosi nel genere progressive metal. Magari non raggiunge i picchi di virtuosismo di Rudess, ma Kevin Moore crea bellissime atmosfere in ogni contesto lo si metta.

Keith Emerson

Quando si parla di tastiera rock, Keith Emerson non può mancare. Con il trio ELP (Emerson, Lake and Palmer) ha regalato al mondo perle come Tarkus e Brain Salad Surgery, considerati capolavori del prog rock. Keith Emerson nel suo stile unisce jazz, rock e musica classica in modo eccellente, tra l’altro riuscendo a suonare il tutto con grande energia anche dal vivo. Il suono unico degli ELP deriva anche dall’assenza della chitarra, cosa che ha contribuito a far risaltare il talento musicale del tastierista.

Richard Wright

Leggendario tastierista dei Pink Floyd, Richard Wright non si è mai fatto notare per il suo estro virtuoso, ma per quanto riguarda le atmosfere probabilmente è ancora imbattuto. Polistrumentista abile, preparato e appassionato, Wright ha caratterizzato il sound della band costruendo melodie psichedeliche e atmosfere indimenticabili, usando tastiere e sintetizzatori per creare suoni innovativi che hanno contribuito a rendere i Pink Floyd una band unica al mondo.

Jon Oliva

I Savatage sono una band spesso sottovalutata anche dagli amanti dell’hard rock e del metal, sebbene abbiano una discografia composta da veri e propri capolavori come Streets: A Rock Opera, Hall of the Mountain King e Handful of Rain. Jon Oliva, membro fondatore della band insieme al compianto fratello chitarrista Criss, ricopre il ruolo di cantante nella band fino al 1993. Oltre alla sua voce unica, colpisce per la sua abilità al pianoforte. Oliva è capace di creare atmosfere energiche e di comporre brani pianoforte\voce di grande classe.

Claudio Simonetti

Nella musica italiana ci sono musicisti di altissimo livello, sebbene di questi tempi facciano davvero fatica a farsi notare. Al tempo dei Goblin e dei film di Dario Argento, Claudio Simonetti era un nome molto noto nella scena. Ispirato da Keith Emerson degli ELP, Simonetti ha composto colonne sonore di grande impatto, come ad esempio quella di Profondo Rosso e Suspiria. Con la band Goblin produce dischi strumentali di alto livello che hanno ispirato anche artisti stranieri.