Stay Homas, l’appartamento spagnolo a Milano

Domenica 28 novembre in Santeria Toscana sbarcano gli Stay Homas, il trio-rivelazione del lockdown spagnolo.

Tri gustis is meio che uan

Se avessero detto agli Stay Homas che, nel breve giro di un anno, per altro un anno molto particolare, i tre sarebbero passati da, più o meno, perfetti sconosciuti, a veri e propri fenomeni del pop internazionale. In soldoni è questa la storia di Klaus Stroink, Guillem Boltó e Rai Benet che in realtà erano già musicisti di buona fama in Spagna ma che, certamente, quest’ultimo anno e mezzo non se lo dimenticheranno facilmente.

Durante infatti il lockdown grazie a una serie di video che sono stati condivisi a catena sui social, il trio spagnolo ha letteralmente sfondato, collezionando una serie di visualizzazioni da fare impallidire le star dello show-business mondiale, con oltre tredici milioni di visualizzazioni totali. Per questo motivo la data italiana degli Stay Homas, prevista domenica 28 novembre in Santeria Toscana muove più di una curiosità. Un po’ perché c’è sempre interesse a “toccare con mano e orecchio” la bontà, o meno, di un fenomeno del web, soprattutto in ambito musicale e poi perché la data milanese è stata votata, tramite un apposito contest, dagli stessi fan della band spagnolo, segno tangibile di come ormai anche l’Italia sia una meta di una certa qual importanza nel panorama dei tour internazionali.

I biglietti si possono acquistare su Dice e, senza ombra di dubbio, il trio spagnolo sta preparando uno show con i controfiocchi se si considera il fatto che il tutto è stato programmato in concomitanza con il lancio del mixtape “Desconfination”, che include cinque temi scelti anche dal loro pubblico sui social network. Quindi è evidente come “nell’appartamento spagnolo” degli Stay Homas siamo tutti invitati: logico e evidente come la data milanese sia uno di quegli appuntamenti da non perdere no?