In vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, è fondamentale conoscere le modalità aggiornate per presentare domanda online attraverso la piattaforma Unica.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha confermato le procedure digitali, puntando su criteri trasparenti e un accesso semplificato per garantire a tutte le famiglie un’esperienza agevole e sicura.

Scuola come effettuare le iscrizioni online

Per iniziare la procedura di iscrizione, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale devono collegarsi alla piattaforma Unica utilizzando un’identità digitale valida. Le opzioni disponibili sono diverse e aggiornate alle ultime normative: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o tramite eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature), strumento riconosciuto a livello europeo per l’identificazione digitale.

Il sistema permette di inoltrare una sola domanda per studente, ma è possibile indicare fino a tre preferenze di istituto: la prima scelta e due alternative da considerare qualora i posti disponibili nella scuola primaria non fossero sufficienti. Il MIM sottolinea l’importanza di adottare criteri di selezione chiari e oggettivi, basati ad esempio sulla vicinanza tra la residenza dello studente e l’istituto, scoraggiando pratiche come il sorteggio o l’uso di test d’ingresso, quest’ultimi riservati solo a casi eccezionali.

Dopo l’accesso, l’utente deve selezionare la sezione “Iscrizioni” nel menu “Orientamento” e compilare la domanda inserendo i dati dello studente, della famiglia e della scuola prescelta. Tra le novità più rilevanti per il prossimo anno scolastico, la piattaforma consente l’iscrizione ai nuovi percorsi della filiera tecnologico-professionale 4+2 e al liceo del Made in Italy. Quest’ultimo, in particolare, potrà essere attivato in tutte le scuole a prescindere dagli indirizzi già esistenti, favorendo un’offerta formativa più diversificata e orientata alle eccellenze produttive italiane. La domanda può essere salvata in bozza e completata successivamente, purché entro i termini stabiliti dal calendario ministeriale. Una volta inviato il modulo, infatti, non sarà più possibile apportare modifiche.

Dopo l’invio, genitori e studenti possono seguire lo stato della domanda direttamente sulla piattaforma Unica. Se la domanda risulta “Accettata”, significa che l’istituto indicato come prima scelta ha confermato l’iscrizione. Nel caso in cui venga visualizzata la dicitura “Smistata ad altra scuola”, la richiesta è stata trasferita a uno degli istituti alternativi indicati, perché la prima scelta ha esaurito i posti disponibili. La segnalazione “Restituita alla famiglia” indica invece che la domanda necessita di integrazioni o correzioni di dati essenziali.

Il sistema prevede notifiche aggiornate via email e tramite l’app IO, per mantenere le famiglie sempre informate sull’andamento della procedura. Una volta accettata la domanda, è possibile completare ulteriori adempimenti nell’area “ComUnica”, attivata dalle scuole aderenti. Qui si possono caricare documenti come deleghe per il ritiro, autorizzazioni all’uscita autonoma e firmare il Patto di corresponsabilità, qualora previsto dall’istituto.

Queste funzionalità digitali testimoniano l’impegno del MIM nel rendere sempre più efficiente e trasparente il processo di iscrizione scolastica, facilitando la vita delle famiglie e garantendo pari opportunità a tutti gli studenti.