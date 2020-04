Whatsapp dice basta ai messaggi virali.

Notizie interessanti dal fronte Whatsapp, che cambia le regole per limitare il più possibile la diffusione di fake news sulla propria piattaforma. In un periodo come questo, l’abbiamo visto tutti, le chat Whatsapp (soprattutto quelle di gruppo) esplodono di messaggi inoltrati più o meno divertenti, più o meno insignificanti e, soprattutto, più o meno attendibili.

La battaglia contro le false informazioni era cominciata mesi fa, con la famosa doppia freccia introdotta da Whatsapp per segnalare quei messaggi provenienti da più inoltri e per questo di dubbio provenienza. Proprio per bloccare questa catena, la piattaforma ha stabilito che questi messaggi “virali” potranno essere inoltrati una sola chat alla volta.

Un sospiro di sollievo, diciamocelo, per tutti noi (che a volte siamo più intolleranti del solito) e per la memoria interna del nostro smartphone, invaso giornalmente da articoli, immagini e video non richiesti e magari già visti e rivisti. Certo, messaggi inoltrati possono contenere anche informazioni importanti e utili e, ovviamente, “non tutti i messaggi inoltrati contengono notizie false o contribuiscono alla disinformazione“, ma questa attualmente è l‘unica soluzione per contrastare la falsa informazione e limitare la diffusione di notizie fuorvianti.

“Molti utenti inoltrano informazioni utili, video divertenti, meme o riflessioni che ritengono significative. […] Tuttavia abbiamo riscontrato un notevole incremento della quantità di messaggi inoltrati. Molti utenti ci hanno riferito di essere infastiditi da questi messaggi e di temere che possano contribuire alla diffusione di notizie false. Riteniamo pertanto che sia importante rallentare la propagazione di questi messaggi per mantenere WhatsApp un luogo dedicato alle conversazioni private“, si legge su un comunicato di Whatsapp.

Speriamo che questa mossa possa contribuire a frenare l’avanzata delle bufale, soprattutto in un periodo come questo, in cui risulta imprescindibile fare affidamento solo ed esclusivamente sulle notizie ufficiali.